José Ramírez enciende las alarmas de República Dominicana: "No quiero hablar del Clásico Mundial"

Los Cleveland Guardians presentaron oficialmente en rueda de prensa la nueva extensión de contrato de José Ramírez, quien estampó su rúbrica en un acuerdo por cuatro años a cambio de 106 millones de dólares.

El nuevo contrato se suma a los últimos tres años y $69 millones de su acuerdo actual, convirtiéndolo en uno reestructurado de siete años y $175 millones. El pacto incluye 70 millones de dólares en pagos diferidos y ganará 500.000 dólares si gana el MVP, 300.000 si queda segundo o tercero y 150.000 si queda cuarto o quinto en las votaciones.

En caso de ganar el Guante de Oro, el Bate de Plata o ser MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana o la Serie Mundial, también obtendrá 150.000 dólares como premio.

En su presentación por la nueva extensión de contrato con Guardians, José Ramírez fue consultado sobre el próximo Clásico Mundial de Béisbol.



🗣️ José Ramírez respondió:



“No quiero hablar del tema del Clásico ahora mismo. Estamos concentrados en el contrato, es lo único que… pic.twitter.com/A0wCiSZ9Dz — Erick José Lantigua (@EJLantigua) January 29, 2026

Sin embargo, más allá de la oficialización de su extensión, la verdadera noticia fue la negativa de Ramírez de asegurar su participación en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 con República Dominicana.

“No quiero hablar del tema del Clásico ahora mismo. Estamos concentrados en el contrato, es lo único que puedo decir”, dijo Ramírez en rueda de prensa, visiblemente incómodo con la pregunta de los periodistas.

Y es que durante semanas ha trascendido que Ramírez no ha querido anunciar su participación en el Clásico, e inclusive el periodista Francys Romero informó, de la voz del gerente del equipo dominicano, Nelson Cruz, que el infielder de los Guardians se perderá la primera ronda del evento que Dominicana escenificará en Miami, y que potencialmente podría unirse al grupo en la segunda vuelta.

Ramírez ya estuvo con República Dominicana en el Clásico de 2017, sin embargo, para ese entonces, no era considerado la superestrella de la MLB que es hoy en día. En aquel roster compartió el cuadro interior con figuras como Manny Machado, Adrián Beltré y Robinson Canó, dejando apenas .188 de average en 16 turnos al bate con una carrera impulsada y una anotada.

We have signed 3B José Ramírez to a new seven-year contract through the 2032 season.



It was and always will be Cleveland Forever. 🥹#GuardsBall pic.twitter.com/sJjdu7u292 — Cleveland Guardians (@CleGuardians) January 29, 2026

Ramírez, de 33 años de edad y 13 de experiencia en la MLB, conectó 30 cuadrangulares, remolcó 85 carreras, se robó 44 bases y dejó promedio de .283, en 158 encuentros en 2025, siendo invitado al Juego de Estrellas, ganando al Bate del Plata y llegando tercero en las votaciones al MVP de la Liga Americana.

Por ello, se cree que su baja en el torneo de naciones que organiza la MLB será dura para el equipo dominicano, que ya ha asegurado las presencias de estrellas como Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Ketel Marte, Manny Machado, Junior Caminero, Yainer Díaz, Geraldo Perdomo, Johan Rojas, Fernando Tatís Jr., entre otros.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol