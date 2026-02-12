José Urquidy es baja de última hora en la selección de México del Clásico Mundial

La selección de México que estará en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 tendrá la baja de última hora del lanzador José Urquidy, quien acaba de firmar con los Pittsburgh Pirates para la temporada de 2026 de las Grandes Ligas.

El cronista de TUDN Sinaloa, Miguel Lugo, informó que la Comisión de Selecciones Nacionales informó que Urquidy no podrá participar debido a las restricciones del seguro. Su lugar lo tomará Roel Ramírez.

La ausencia de Urquidy en el combinado azteca será sentida por el manager Benjamín Gil debido a su experiencia y buena presentación en la justa internacional de 2023.

En el Clásico Mundial pasado dejó marca de 1-0 con 4.26 de efectividad, 7 ponches y un boleto en 6.1 entradas de trabajo. Su apertura ante Canadá fue su actuación más relevante, trabajando 4 entradas, permitiendo solo 2 carreras y 6 hits, otorgando una base por bolas y recetando 5 ponches. Su labor le valió la victoria en el triunfo de México 10-3, resultado que aseguró el pase del equipo a los cuartos de final.

Urquidy también será recordado por su relevo ante a la postre campeón, Japón. En esa semifinal entró como relevista y trabajó 2.1 entradas, permitiendo 1 carrera y 2 hits, con 2 ponches.

🚨 URQUIDY ES BAJA PARA EL CLÁSICO🚨



José Urquidy🇲🇽 causa baja para la Selección Mexicana luego de firmar contrato con @Pirates.



La Comisión de Selecciones Nacionales informó que no podrá participar debido a las restricciones de seguro, se vuelve inelegible para participar en… — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) February 12, 2026

La semana pasada trascendió que el mexicano pactó con los bucaneros por un curso y 1.5 millones de dólares. El nacido en Mazatlán viene de atravesar un período complicado marcado por lesiones, en especial una operación Tommy John en junio de 2024 cuando aún formaba parte de los Houston Astros, intervención que lo obligó a un largo proceso de recuperación.

Posteriormente, en marzo de 2025, firmó un contrato bajo con Detroit Tigers, franquicia con la que logró regresar a la actividad de las mayores el 14 de septiembre, aunque apenas durante 2.1 entradas divididas en par de relevos.

Urquidy totaliza seis campañas de experiencia en MLB, principalmente con Houston, equipo con el que vivió sus mejores años entre 2019 y 2023. A lo largo de su trayectoria acumula récord de 27-16 con efectividad de 4.00 en 81 salidas, 70 de ellas en plan de abridor.

Por su parte, Roel Ramírez, quien será su reemplazo en el Clásico, lanzó en una liga independiente y en la competición mexicana con los Toros de Tijuana, dejando de forma global marca de 5-2 con 2.25 de efectividad, 51 ponches, 19 boletos y hasta un salvado en 56.0 entradas de trabajo.

