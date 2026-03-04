Juan Soto conecta jonrón con República Dominicana en juegos seguidos ante Detroit

Juan Soto está demostrando en los juegos de preparación previos al Clásico Mundial de Béisbol 2026 ante los Detroit Tigers que será el líder ofensivo de República Dominicana, una de las selecciones favoritas para ganar el campeonato.

Este miércoles, y después de sacudir un cuadrangular en la noche del martes, la estrella de los New York Mets volvió a conectar un jonrón ante los bengalíes; un batazo entre los jardines izquierdo y central del Estadio Quisqueya, ante su afición.

Soto castigó una slider del lanzador de los Tigers, Sean Guenther, en la parte baja del quinto inning para colocar el marcador 3-1 a favor de Dominicana. Su batazo recorrió 409 pies y salió a una velocidad de 102.7 millas por hora. El ahora jardinero izquierdo de los metropolitanos llegó a la octava entrada yéndose de 3-2 con 3 carreras remolcadas, su jonrón y un triple.

“Representar a la República Dominicana no tiene precio”, dijo Soto durante los entrenamientos de Dominicana en el Estadio Quisqueya. “Yo creo que la decisión fue mía”, refiriéndose a que no necesitó autorización de los Mets para estar en el Clásico.

Back-to-back days with a Juan Soto home run 😤



He's putting on a show for his home crowd! 🇩🇴 pic.twitter.com/a7IwUiJn4A — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 4, 2026

“Estamos enfocados en nosotros, no en ningún otro equipo en especial. La misión es ganar cada partido, sin importar a quién nos vayamos a enfrentar, vamos a tratar de ganar siempre. Desde el día uno ya teníamos una buena vibra... tenemos un club chat y estábamos bien contentos. La forma en que nos llevamos, la vibra y el talento que tenemos es algo increíble", aseguró.

En la noche del martes, Soto también puso a vibrar a los seguidores dominicanos con su primer jonrón de la serie ante Detroit. Desapareció la pelota entre los jardines izquierdo y central en la parte baja del cuarto inning ante los envíos del lanzador de los bengalíes, Brant Hurter, quien dejó colgado un cambio de velocidad que vio en la gradas a una velocidad de 107.3 millas por hora. Con el batazo, Fernando Tatís Jr. también anotó por República Dominicana.

Soto se fue de 4-2 con 3 carreras remolcadas y una anotadas en lo que fue una clara demostración de que está en plena forma de cara un torneo en el cual su país está deuda al quedar eliminado en la fase de grupos en la justa de 2023.

El jardinero de los metropolitanos viene de llegar tercero en las votaciones al MVP de la Liga Nacional en 2025 en su primera temporada con los New York Mets. Dejó una línea ofensiva de .263/.396/.525 con 20 dobles, 43 jonrones, 105 carreras remolcadas, 38 bases robadas y 127 boletos negociados.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol