El jonrón de Juan Soto ante los Detroit Tigers en el juego de preparación con República Dominicana 

El Estadio Quisqueya Juan Marichal fue testigo en la noche del martes del poder de Juan Soto, quien como emblema de la selección de República Dominicana de cara al Clásico Mundial de Béisbol de 2026 fue uno de los líderes de la victoria de su equipo 12-4 sobre los Detroit Tigers.

La estrella de los New York Mets desapareció la pelota entre los jardines izquierdo y central en la parte baja del cuarto inning ante los envíos del lanzador de los bengalíes Brant Hurter, quien dejó colgado un cambio de velocidad que vio en la gradas a una velocidad de 107.3 millas por hora. Con el batazo, Fernando Tatís Jr. también anotó por República Dominicana.

Soto se fue de 4-2 con 3 carreras remolcadas y una anotadas en lo que fue una clara demostración de que está en plena forma de cara un torneo en el cual su país está deuda al quedar eliminado en la fase de grupos en la justa de 2023.

El jardinero de los metropolitanos viene de llegar tercero en las votaciones al MVP de la Liga Nacional en 2025 en su primera temporada con los New York Mets. Dejó una línea ofensiva de .263/.396/.525 con 20 dobles, 43 jonrones, 105 carreras remolcadas, 38 bases robadas y 127 boletos negociados; estadísticas superlativas que justifican el contrato que le dieron los Mets para sacarlo del Bronx en la temporada baja.

SOTO! 💥



The scene in the DR is WILD 🇩🇴🔥

pic.twitter.com/XJ7iXEtZJl

Soto estará por segunda vez con Dominicana en el Clásico tras la competición de 2023, en la cual fue el mejor jugador del equipo. Cerró el evento con .400 de average, dos jonrones, tres dobles y 1.500 de OPS, pese a tener que despedirse tempranamente en la fase de grupos.

“Representar a la República Dominicana no tiene precio”, dijo Soto durante los entrenamientos de Dominicana en el Estadio Quisqueya. “Yo creo que la decisión fue mía”, refiriéndose a que no necesitó autorización de los Mets para estar en el Clásico.

“Estamos enfocados en nosotros, no en ningún otro equipo en especial. La misión es ganar cada partido, sin importar a quién nos vayamos a enfrentar, vamos a tratar de ganar siempre. Desde el día uno ya teníamos una buena vibra... tenemos un club chat y estábamos bien contentos. La forma en que nos llevamos, la vibra y el talento que tenemos es algo increíble", aseguró.

República Dominicana competirá en el marco del Grupo D en Miami del 6 al 11 de marzo. Debutará el 6 de marzo contra Nicaragua y también se enfrentará a Venezuela, Países Bajos e Israel. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final en Miami para enfrentarse a dos clasificados del Grupo C.

