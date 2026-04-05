Mets revelan los resultados de la resonancia magnética de Juan Soto

Los New York Mets le hicieron una resonancia magnética a Juan Soto para conocer el estado de su pantorrilla derecha, que había sufrido rigidez en el compromiso ante los San Francisco Giants. Los estudios revelaron una distensión leve, que lo mantienen en condición de evaluación diaria.

Los Mets no quieren incluir a Soto todavía en la lista de lesionados, esperando a ver cómo evoluciona del dolor y si puede estar de regreso en los próximos días. "Vamos a ver cómo me despierto los próximos días y a partir de ahí veremos", dijo Soto para SNY.

"Esto lo vamos a tomar día a día, para ver cómo me siento. No queremos tomar decisiones todavía", añadió el dominicano, que está en su segunda temporada con los Mets.

Juan Soto says the MRI revealed a minor calf strain. He’s not going on the IL yet, but the Mets will take it day by day. — Steve Gelbs (@SteveGelbs) April 4, 2026

Esta dolencia pone en pausa un gran inicio de temporada para Soto. El quisqueyano tiene una línea ofensiva de .355/.412/.516, con un jonrón y cinco carreras impulsadas en 34 apariciones al plato, alargando el buen momento ofensivo que dejó en el Clásico Mundial de Béisbol con República Dominicana y en los juegos de exhibición previos a la temporada.

Soto se ha mantenido alejado de la lista de lesionados desde el año 2021, cuando fue por última vez inscrito. En ese momento jugaba para los Washington Nationals y ha sido un jugador que año tras año completa, al menos, 150 encuentros.

El doctor Jesse Morse, quien es especialista en tratar deportistas, ofreció su análisis sobre el caso de Soto. "El mejor de los casos es que sea solo un pequeño tirón y no un desgarro real. Podría tomarse 1 o 2 juegos de descanso y estar bien. Si es un desgarro real, probablemente perderá un par de semanas", dijo Morse.

Juan Soto reveals he has a minor strain in his right calf and no decision is made yet on if he will go on IL:



"We're going to see how I wake up the next couple of days and go from there" pic.twitter.com/TIzVNiQ9Jz — SNY (@SNYtv) April 4, 2026

Soto es clave en la alineación del manager Carlos Mendoza, pero los Mets saben lo que significa el jugador y llevarán su caso con mucha calma, entendiendo que forzar su regreso podría complicar su lesión y alejarlo mucho más en la temporada regular.

“Le daremos entre 48 y 72 horas para ver cómo sigue progresando”, dijo el manager Mendoza, según el NY Post. “Me sorprendió cuando lo vi hoy por la forma en que se movía, pero [las lesiones en la pantorrilla] son engañosas, así que esperaremos y seguiremos considerándolo 'día a día' hasta que tengamos que tomar una decisión”.

Los Mets amanecieron este domingo en el penúltimo lugar de su división, con récord de 5 victorias y 4 derrotas, pero a solo 1.0 juego de diferencia del primer lugar, que ocupan los Atlanta Braves.

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