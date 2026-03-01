Juan Soto revela el próximo objetivo de su carrera en las Grandes Ligas

Juan Soto ha tenido grandes momentos en su carrera en las Grandes Ligas, que le llevaron a firmar el contrato más alto de todo el béisbol, con los $765 millones de dólares por los que acordó con los New York Mets.

Aunque muchos pueden pensar que su objetivo es ganar un MVP, después de la inversión que hizo el equipo en él, el dominicano piensa más en lo colectivo y de eso habló en los entrenamientos primaverales del conjunto de Queens.

"Otra Serie Mundial. ¿Por qué no? Ese es el objetivo principal desde el primer día que firmé aquí: ganar una Serie Mundial. Vamos a darlo todo para ganarla", dijo Soto a SNY, antes de incorporarse al equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial.

En 2019, en su segunda campaña en Grandes Ligas, ganó su primer título con los Washington Nationals, cuando era un novato de apenas 20 años de edad. Ya ha acumulado la suficiente experiencia para liderar al equipo de los Mets hacia ese objetivo.

Soto también habló del MVP durante estos campos de entrenamiento, dejando claro que le haría competencia a Shohei Ohtani, quien tiene cuatro premios de este tipo en su carrera y que ha ganado los dos últimos en la Liga Nacional.

"También voy a estar allí todos los años", dijo Soto sobre la Liga Nacional, en conversación con MLB.com. “Entonces, más le vale que siga haciendo lo que está haciendo, porque voy por él”.

Soto viene de un año interesanre, en su primera campaña con los Mets. Dejó una buena línea ofensiva de .263/.396/.525, 20 dobles, 43 jonrones, 105 carreras remolcadas, 38 bases robadas y 127 boletos. Se ubicó tercero en las votaciones al MVP de la Liga Nacional y ganó el Bate de Plata.

Soto busca mejorar en el 2026

Lo interesante para Soto es que a pesar de haber ganado el contrato más extenso y con mejor remuneración económica en la historia de la MLB, todavía quiere mejorar. Eso habla no sólo de su humildad, sino de sus ganas de retribuir en el terreno de juego la inversión de su club.

"Siento que todo el mundo intenta hacerlo mejor de lo que hizo antes", dijo Soto. “Definitivamente, me encantaría ser mejor corriendo las bases y mejor en los jardines. Incluso (con el madero), trato de mantener mi bateo mejorando. Gracias a Dios, me ha ido bien las últimas dos temporadas. He estado poniendo números ahí arriba, récords personales y cosas así. Entonces, sólo quiero seguir haciendo lo mismo. Trato de ser mejor año tras año”.

