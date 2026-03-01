¿Quién es el jugador más joven en conectar jonrón en el Clásico Mundial de Béisbol?

El Clásico Mundial de Béisbol es un torneo relativamente nuevo, que tuvo su primera edición en 2006 y que desde entonces se ha jugador en las ediciones de 2009, 2013, 2017, 2023 y 2026.

Sus registros estadísticos siguen siendo muy cortos, pero eso lleva a pensar en que nuevos hitos se pueden lograr en cualquier momento, en la edición del 2026 que comenzará en marzo.

Una de las preguntas más repetidas de los aficionados es acerca del jugador más joven que conectó un jonrón en el torneo de selecciones. Aunque es un campeonato para figuras ya establecidas y con un rodaje importante en el beisbol mundial, hay equipos que sí han contado con prospectos.

Harry Ford fue además del jugador más joven en conectar jonrón en un Clásico Mundial, también fue clave en la primera victoria de Gran Bretaña en este torneo. Su histórico batazo lo conectó con 20 años y19 días, en la edición del 2023 en el Chase Field de Phoenix ante Canadá.

Lo más interesante del asunto es que no fue el único jugador de esa edad en conectar jonrón en ese compromiso. En la entrada anterior al jonrón de Ford, el canadiense Owen Caissie bateó un cuadrangular a los 20 años y 247 días, aunque el récord solo le duró una entrada.

Antes del Clásico Mundial de Béisbol de 2023, el jonrón más joven del torneo estaba en las manos de Jonathan Schoop en 2013, a los 21 años y 140 días.

Para los prospectos cotizados es muy complicado jugar en el Clásico Mundial por las restricciones de sus equipos de Grandes Ligas. Saben que son jugadores de mucha proyección y prefieren llevarlos poco a poco por el sistema de ligas menores, antes de jugar en el nivel del Clásico, que es similar al de las Grandes Ligas.

Actualmente, Ford tiene 23 años de edad y pertenece a los Washington Nationals, después de debutar en la pasada temporada en las Grandes Ligas con los Seattle Mariners. Se desempeña como receptor y es más conocido por sus habilidades defensivas que por su bate.

Ford aparece nuevamente en el roster de Gran Bretaña para el Clásico Mundial 2026 y es uno de los jugadores más importantes del equipo. El líder de la selección es Jazz Chisholm Jr., de los Yankees, pero junto con Ford son los peloteros de mayor credencial en el seleccionado europeo.

