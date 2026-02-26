El jugador que podrían obtener los Yankees en un cambio que le quitaría protagonismo a José Caballero

Los New York Yankees tienen grandes dudas acerca del campocorto para los primeros meses de la temporada 2026. Anthony Volpe no tiene una fecha establecida para su regreso y, cuando lo haga, no se sabe en qué condiciones estará el campocorto de 24 años de edad.

Para respaldar la posición, el equipo de Aaron Boone tiene a José Caballero, quien debe ser el jugador titular de la posición en el primer mes de la temporada, hasta que Volpe pueda volver.

Volpe viene de una pobre campaña y Caballero no ha sido un jugador de todos los días en su carrera en las Grandes Ligas. Si los Yankees quieren volver a una Serie Mundial, deben estar más respaldados en una posición tan importante.

De acuerdo con algunos reportes, los Yankees podrían buscar un cambio con los Washington Nationals por CJ Abrams. Zachary D. Rymer, de Bleacher Report, habló del asunto.

"Anthony Volpe era el futuro del campocorto hace no mucho, pero una lúgubre temporada 2025 y una cirugía de hombro han frenado ese plan. José Caballero tampoco inspira muchísima confianza".

“[CJ] Abrams is the name for me that will likely at some point in time move on... If [Anthony] Volpe struggles... maybe the Yankees take a look at someone like an Abrams down towards the trade deadline.”@jonmorosi | #MLBNHotStove pic.twitter.com/8WKgeUxAu7 — MLB Network (@MLBNetwork) January 23, 2026

"Entonces, ¿por qué no arriesgarse con un canje por Abrams?", se preguntó Rymer. "El All-Star de 2024 es garantía de una temporada 20-20 y alrededor de 3 WAR anuales, aunque cualquier equipo que lo adquiera recordará su degradación a las menores tras una supuesta visita nocturna a un casino en Washington y esperará que evite titulares similares en un mercado como el de Nueva York".

George Lombard Jr. está brillando ahora mismo en el campo de entrenamiento de los Yankees, pero todavía no está listo para dar el gran salto. Los Yankees tienden a ser muy pacientes con sus prospectos y, en este caso, tomando en cuenta que es el número uno, le darán todavía una temporada más en las menores para alcanzar su máximo nivel.

Abrams, por su parte, viene de otro buen año con los Nationals. En la temporada anterior, bateó para .257, con 19 jonrones y 60 carreras impulsadas.

El infielder de 25 años de edad fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2024, temporada en la que terminó con 20 jonrones, 60 carreras impulsadas y .246 de promedio de bateo.

Volpe viene de conectar 19 jonrones con 72 carreras impulsadas, cifras interesantes, pero apenas pudo ligar para .212, con un OBP de .272. Para un equipo como los Yankees, la posición del campocorto siempre ha sido una prioridad y en el 2026 hay ciertas dudas en ese lugar del terreno de juego.

