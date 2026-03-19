Jurickson Profar pierde apelación: ¿Cuántos juegos se perderá por el uso de sustancias prohibidas?

Jurickson Profar fue suspendido por segunda vez en su carrera por el uso de sustancias prohibidas y esto le hará perderse 162 encuentros, que es la cifra que la MLB tiene establecidas para los peloteros que son reincidentes.

Profar se perderá toda la temporada 2026, ya que perdió la apelación con la liga sobre el uso de sustancias para mejorar el rendimiento. Es un duro golpe para los Atlanta Braves, ya que el veterano estaba llamado a ocupar uno de los puestos en los jardines del equipo de Georgia.

Profar también se perdió el Clásico Mundial 2026 con la selección de Países Bajos, equipo que no pudo avanzar de la primera ronda y se notó la baja del jardinero en la alineación del manager Andruw Jones.

Profar es el sexto jugador en la historia en recibir el castigo máximo de 162 partidos de suspensión. La MLB anunció que el jugador había salido positivo por usar "testosterona exógena y sus metabolitos".

Braves outfielder Jurickson Profar will miss the entire 2026 season after his appeal of a positive test for PEDs was resolved.



He will forfeit his entire $15 million salary for 2026. https://t.co/4n05r7ITCR — ESPN (@espn) March 19, 2026

El patrullero de 33 años de edad, perderá todo su salario de $15 millones de dólares para 2026. Puede volver a los terrenos de juego en los campos de entrenamiento del 2027.

Los Braves, que ganaron apenas 76 partidos en 2025, sufren la baja de Profar y también las de Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep por lesiones en el codo.

No es la primera vez que Profar incumple esta política. La temporada 2025 comenzó para él con una suspensión de 80 juegos el 31 de marzo, por gonadotropina coriónica humana, una hormona que normalmente produce durante el embarazo y que puede aumentar la testosterona.

"Tengo un profundo amor y respeto por este deporte, por lo que nunca haría nada a sabiendas para engañarlos", dijo Profar el año pasado. En aquel momento, los Bravos declararon estar "sorprendidos y extremadamente decepcionados" con la situación de su jugador.

La posición de los Braves ante la suspensión de Profar

Los Braves emitieron un comunicado después de conocer la suspensión reincidente de su jugador. Para el equipo de Atlanta no contar nuevamente con un jugador tan polivalente como Profar tiene un gran peso en la organización.

“Nos decepcionó profundamente saber que Jurickson dio positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento y que está infringiendo el programa de prevención y tratamiento de drogas de la MLB”, reza el comunicado publicado por la organización de los Braves hace semanas. “Nuestros jugadores reciben información constante sobre el programa y las consecuencias en caso de que se descubra que han infringido las normas. Atlanta Braves apoya plenamente el programa”.

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