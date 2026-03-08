Kiké Hernández sobre el Clásico Mundial: "Está por encima de la Serie Mundial"

Enrique Hernández, mientras se recupera de una lesión que lo tiene inactivo en Los Angeles Dodgers, está apoyando a sus compañeros de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Para Kiké, que ha jugado Series Mundiales, Clásicos y hasta Series del Caribe, la emoción que se vive en el torneo de naciones organizado por la MLB no tiene igual.

"La Serie Mundial es lo más grande que hay en el béisbol, es lo que uno siempre sueña jugar desde niño, pero he jugado en cinco y he jugado en dos Clásicos Mundiales, y el Clásico no tiene nada que envidiarle a ningún torneo", dijo el utility de los Dodgers en rueda de prensa.

"De hecho, creo que el Clásico está por encima de la Serie Mundial, quizás por lo que tenemos en el pecho. Tuve la dicha de jugar la Serie del Caribe en el Hiram Bithorn y fue increíble. La adrenalina que se vive aquí no nos da presión, sino esa energía para elevar nuestro juego".

Kiké Hernández: "El clásico se siente por encima de la Serie Mundial".



Interesante reflexión de la estrella boricua sobre este gran torneo. pic.twitter.com/mGH52STRtG — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) March 7, 2026

Mucho antes de que supieran que no podrían tener a Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, la selección de Puerto Rico ya había recibido una mala noticia. Desde finales de 2025 sabían que Kiké Hernández tampoco estaba disponible para jugar con el equipo. Sin embargo, su presencia en el dugout fue celebrada por todos en el equipo.

“Creo que Kiké trae energía que es algo súper importante, algo que lo distingue y lo ha distinguido durante toda su carrera”, dijo Carlos Beltrán a la prensa puertorriqueña. “Creo que es positivo para los muchachos jóvenes también tener una presencia como la suya en el dugout y en el clubhouse. Así que estamos contentos de darle la bienvenida a Kiké y por estar en Puerto Rico porque ya pronto se acerca esa noche en la cual vamos a recibir el cariño y el apoyo de nuestro pueblo”.

¿Cuál es la lesión de Kiké Hernández?

El jugador de 34 años de edad se está recuperando de una cirugía que tuvo a mediados de noviembre de 2025, un procedimiento para reparar un desgarro del tendón extensor del codo izquierdo que lo descartó para ser parte del roster de Puerto Rico en el Clásico Mundial.

Hernández declaró que había estado jugando con la lesión desde mayo. Se espera que se pierda al menos los dos primeros meses de la temporada 2026 con los Dodgers.

¿Por qué acompaña a Puerto Rico?

Kiké Hernández recibió una invitación de los miembros de la selección boricua para acompañarlos en la primera ronda del torneo, en la que Puerto Rico es sede del Grupo A.

El gerente Carlos Beltrán ofreció los detalles: “Me enteré que Sugar (Edwin Díaz) y Martín Maldonado le hicieron la invitación para que estuviese con el equipo de Puerto Rico, Kiké aceptó la invitación y va a estar allí con nosotros”.

