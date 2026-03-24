Luis Gil comenzará la temporada de 2026 en las ligas menores de los Yankees

Los New York Yankees oficializaron este martes que el abridor dominicano Luis Gil comenzará la temporada de 2026 en las ligas menores (Triple A), sacándolo del roster del Día Inaugural.

Gil continuará manteniendo su preparación física hasta que los Yankees necesiten un quinto abridor para su rotación, lo cual podría ocurrir el 11 de abril contra los Tampa Bay Rays.

El manager Aaron Boone explicó que la organización del Bronx planea arrancar la campaña con una rotación de sólo cuatro abridores, decisión influenciada por la cantidad de días libres en el calendario. Bajo esa premisa, el zurdo Max Fried será el encargado de iniciar el Día Inaugural ante los San Francisco Giants, seguido por Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers.

“Prefiere ser abridor, entonces para él es frustrante, pero a la vez comprende la posición en que nos encontramos por el calendario durante las primeras dos semanas. Ahora es cuestión de ayudarlo a mantenerlo en ritmo, y también encontrar el mejor equilibro para el relevo y nuestro grupo de abridores”, dijo el coach de pitcheo Matt Blake a la web oficial de Grandes Ligas.

Yankees have optioned Luis Gil to the Minor Leagues



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El lanzador, de 27 años, registró una efectividad (ERA) de 4.66, un WHIP de 1.29 y 24 ponches en 19 entradas y un tercio durante el entrenamiento de primavera. Para Boone lo importante es que el dominicano siga lanzando con el fin de estar listo para cuando la rotación necesite un brazo más.

Cabe recordar que Gerrit Cole y Carlos Rodón estarán pronto recuperados de sus lesiones en el codo, por lo que Gil podría tener que acostumbrase a un rol de relevista largo, si quiere volver a las mayores y mantenerse en la nómina del equipo grande a tiempo completo.

Mientras Cole y Rodón regresan, Max Fried será el líder del rotación de los Yankees. El abridor aterrizó en el Bronx antes de la campaña 2025 luego de firmar un contrato de 8 años y 218 millones de dólares. Y en su primer ejercicio con el tradicional uniforme a rayas registró marca de 19-5 y una efectividad de 2.86, además de establecer topes personales en aperturas (32), entradas espaciadas (195.1) y ponches (189).

Por su parte, Gil dejó marca de 4-1 con 3.32 de carreras limpias permitidas, 41 ponches, 33 boletos, 4.63 de FIP y 1.404 de WHIP en 11 aperturas y 57 innings de trabajo en la campaña pasada. En 2024 ganó el premio Novato del Año de la Liga Americana tras promediar 3.50 de promedio de carreras limpias permitidas con 171 ponches y 77 boletos en 29 salidas con los Bombarderos del Bronx.

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