El malestar de Sandy Alcántara que vislumbra su salida de los Miami Marlins

Sandy Alcántara está volviendo a ser aquel lanzador dominante, que ganó el Cy Young en el 2022 con los Miami Marlins y que cuenta con lanzamientos que parecen ser invisibles para sus oponentes, al menos en este inicio de temporada.

Alcántara, de 30 años de edad, tiene 0.74 de efectividad, en 24.1 innings, con 2 triunfos y lidera las Grandes Ligas en WAR con 1.0. Sin embargo, hubo un episodio que molestó al lanzador dominicano, algo que indica que sus días en Miami parecen estar contados.

Como sucedió con sus antecesores Don Mattingly y Skip Schumaker, el manager Clayton McCullough se enfrentó a la difícil decisión de sacar o no a Alcántara del montículo, tras una impecable salida.

El estratega sacó del partido a Alcántara en la novena entrada con un out y 95 lanzamientos el martes, lo que generó abucheos de la afición. Alcántara permitió un doble y una base por bolas en esa última entrada.

El dominicano observó como sus compañeros del bullpen tiraron por la borda el juego. Los Marlins llegaron al noveno ganando 2-0, luego permitieron el empate en ese tramo, recibieron 4 carreras más en el décimo y el marcador final fue 6-3 a favor de los Cincinnati Reds.

Alcántara venía de lanzar un juego completo el 1 de abril, con menos de 100 lanzamientos (95), lo que es popularmente conocido como un "Maddux" en la MLB. Quería conseguir la hazaña de completar dos juegos completos consecutivos, pero no se pudo por decisión de su manager.

"Duele. Sí duele", dijo McCullough a MLB.com después de la derrota. "Cada vez que recibes un esfuerzo como ése de Sandy".

El derecho ofreció su análisis del noveno episodio. "Pude haber sido más agresivo", se lamentó el dominicano. "Hombre en base, Elly De La Cruz, él siempre es agresivo haciéndole swing al primer pitcheo. Entonces, creo que podría hacer un mejor trabajo haciendo mi mejor pitcheo en la zona de strike. Pero es lo que es. La próxima vez, sólo me aseguraré de no dar boletos a nadie".

Alcántara pierde la paciencia con los Marlins

Cuando le preguntaron al quisqueyano por la decisión de su manager de sacarlo del partido a falta de dos outs para completar el juego, el derecho fue muy sincero.

"Creo que merezco que me pregunten cómo me siento antes de sacarme del juego con 95 pitcheos y con un derecho viniendo al bate. Pero es lo que es. Sólo tengo que prepararme para mi próxima salida. Volver mañana y luchar de la misma manera que lo hicimos hoy".

Quizás estas declaraciones puedan ser el motivo que le faltaba a los Marlins para cambiar a Alcántara, un lanzador que merece estar en un equipo contendor.

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