Manager de Estados Unidos se contradice: "Sabíamos que podíamos quedar eliminados ante Italia"

Pase lo que pase con el Team USA en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, su manager, Mark DeRosa, quedará mal parado por sus declaraciones durante el torneo. Primero dijo que salieron a jugar contra Italia creyendo que ya estaban clasificados y ahora se contradice y señala que sí sabían que podían quedar fuera.

El estratega de los Estados Unidos respondió a las críticas que se generaron después de la derrota ante Italia 8 carreras por 6, que pudo comprometer las aspiraciones del equipo de avanzar de ronda. Si la selección de México le ganaba a Italia por 4 o menos carreras en la última jornada, el Team USA quedaba eliminado.

Sin embargo, Italia le hizo un gran favor al equipo dirigido por DeRosa, al vencer 9 carreras por 1 a México, un resultado que le dio el pase a los cuartos de final al equipo estadounidense.

"Creo que hay un par de falsas historias allá afuera", dijo DeRosa el jueves, después de que la victoria de Italia sobre México, según informó SNY. "Estaba muy consciente de que teníamos que ganar ese juego basándonos en todos los escenarios posibles".

Estados Unidos salió contra Italia con Bryce Harper, Alex Bregman y Cal Raleigh fuera del lineup inicial. En rueda de prensa, DeRosa admitió que entendió mal los cálculos, algo que generó muchas críticas sobre el estratega.

"No perdimos de vista que teníamos que salir y jugar bien contra Italia. Hicieron un juego tremendo. Nos dieron una paliza al principio. Se pusieron muy arriba. Llegamos a ese juego preparados para ganar. Creo que hay un par de narrativas falsas por ahí. Pero, no, era muy consciente de que teníamos que ganar ese juego considerando todos los escenarios posibles".

Esa derrota provocó que el juego del miércoles entre Italia y México fuera el que decidiera el destino de los estadounidenses, un equipo que se armó para ganar el Clásico Mundial y que estuvo cerca de quedar fuera de la ronda de cuartos de final.

Estados Unidos ahora se medirá a Canadá, un equipo que sorprendió quedando primero en su grupo y enviando a Puerto Rico al segundo lugar, tras vencerlos 3 carreras por 2. El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del emparejamiento de cuartos de final entre República Dominicana y Corea del Sur.

Los Estados Unidos sufrieron la baja de uno de sus mejores abridores, Paul Skenes, quien se reportó nuevamente al campo de entrenamiento de los Detroit Tigers después de cumplir con una salida en la primera ronda del torneo ante Gran Bretaña.

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