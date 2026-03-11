Manager de Estados Unidos se pronuncia sobre la polémica entre Randy Arozarena y Cal Raleigh

El manager del Team USA del Clásico Mundial, Mark DeRosa, se pronunció acerca de la polémica que hay por el encuentro entre Randy Arozarena, de México, y su receptor, Cal Raleigh, en el pasado compromiso entre ambas naciones.

Arozarena se paró en el plato y quiso saludar con un apretón de manos al receptor de Estados Unidos, pero este le dejó la mano extendida a su compañero de equipo en los Seattle Mariners.

Después del partido, Arozarena criticó la actitud de Raleigh y hasta agregó unos insultos por el desprecio que sintió en ese momento en el terreno de juego. Estados Unidos le ganó a México 5-3, pero del momento que más se habló fue de ese en el plato entre dos compañeros de equipo en las Grandes Ligas.

"Creo que Raleigh le dijo que no lo pusiera en esa posición. No sabía que eso iba a pasar, como tampoco lo sabía en el Clásico pasado con Will Smith. Pero lo entiendo, son las emociones del juego. Estás en una batalla, estás tratando de representar a tu país... No creo que esto vaya a ser un problema entre ellos", dijo el estratega de Estados Unidos.

Mark DeRosa reacts to Cal Raleigh skipping the handshake with Randy Arozarena in last night's USA/Mexico game pic.twitter.com/2NB7vks6Gu — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 10, 2026

De hecho Raleigh conversó con los medios y aclaró que no tiene ningún problema con Arozarena, pese al malentendido que pudo ser haberle negado el saludo en el home.

“No hay ningún problema”, aseguró Raleigh para MLB.com. “Quiero mucho a Randy. Como dije, cuando estamos de regreso en Seattle, es mi hermano. Es familia. … Tengo una responsabilidad con mis compañeros y con el país de estar enfocado y concentrado. Y como dije, no hay daño ni mala sangre. No hay nada detrás de esto. No importa quién esté del otro lado".

Arozarena no ha tomado la situación a la ligera. Después de perder ante Estados Unidos fue a hablar con los periodistas que cubren a la selección mexicana y dijo sentirse ofendido.

“Lo primero y único que él (Raleigh) tiene que hacer es darle gracias a Dios de que tiene buenos papás; que sus papás están muy bien educados. Hace dos días los pude ver en el hotel y me fueron a saludar, me dieron un abrazo y me dijeron que estaban muy orgullosos de mí, de poder verme otra vez”, reveló Arozarena, antes de utilizar un lenguaje soez para referirse directamente al catcher y bateador ambidiestro, y finalizar abruptamente la entrevista. "Se lo quiero decir a lo cubano, lo que tiene que hacer es irse por casa de la pi..., a lo mexicano: que se vaya para casa de la ver... Y en inglés: El 'good to see you' que me dijo, que se lo meta en el cu...".

