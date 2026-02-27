Manager de Yankees da actualización de la lesión en los codos de Giancarlo Stanton

Giancarlo Stanton sorprendió esta semana en una declaración durante el campo de entrenamiento que dice que ni siquiera puede abrir una botella o un paquete de patatas fritas, por el dolor que siente por una lesión en el codo que lo viene afectando desde la temporada pasada.

El slugger no quiso pasar por el quirófano después de la temporada pasada para tratar la tendinitis crónica. Aunque obviamente la lesión le afecta, quiere jugar a pesar del dolor y darle una victoria a los New York Yankees en la próxima Serie Mundial.

Su manager, Aaron Boone, ofreció una actualización de su situación, en una conversación con YES Network, durante el juego de pretemporada frente a los Atlanta Braves.

"Creo que Giancarlo está en un buen lugar. Ha tenido un invierno muy productivo. Obviamente, todos saben lo que pasó el año pasado, donde no pudo debutar hasta junio por los problemas en ambos codos, pero esta vez llegó a Tampa muy bien. Se ve fuerte, se ve ágil, y lo más importante es que no tiene restricciones médicas para empezar el campamento", explicó el manager.

Manager Aaron Boone discusses Giancarlo Stanton's elbow injury. #YANKSonYES pic.twitter.com/anFfGRGInR — YES Network (@YESNetwork) February 26, 2026

Stanton fue productivo el año pasado, con 24 jonrones en 77 juegos. A pesar de debutar tarde en la temporada, su bate fue importante en el resto de la ronda regular.

"No hay duda de que tendremos que ser disciplinados con él. El año pasado aprendimos mucho; hubo días en los que jugaba sintiendo dolor porque es un competidor y quería estar ahí, y otros días en los que yo tuve que decirle: 'Tenemos que parar hoy porque eres demasiado importante para nosotros a largo plazo'. Esa será la tónica este año también. Probablemente esperaremos una semana adicional antes de ponerlo en juegos de exhibición para asegurar que su base física sea sólida", dijo Boone sobre su slugger.

Boone espera poder manejar la carga de trabajo sobre el veterano, para tenerlo el mayor tiempo posible en la alineación. "Nuestra meta es tenerlo disponible la mayor cantidad de juegos posible, idealmente cerca de los 135-140 juegos si el cuerpo lo permite", aseguró el dirigente.

Stanton dejó una línea ofensiva de .273/.350/.594 con 8 dobles, 24 jonrones y 66 carreras remolcadas. Ha estado pasando por estos problemas con los codos desde el 2024.

"Él es el ejemplo perfecto de dureza mental. Él entiende que esto es algo con lo que tendrá que convivir, un tema de mantenimiento constante. No es algo que una cirugía vaya a solucionar mágicamente según los doctores", añadió Boone.

Más contenido de los New York Yankees