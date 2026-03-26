La marca negativa que implantó Aaron Judge como MVP en el juego inaugural de los Yankees

El capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, tuvo una jornada inaugural de 2026 ante los San Francisco Giants para el olvido, yéndose de 5-0 con 4 ponches. Su actuación en la victoria de los Bombarderos del Bronx 7-0 hizo recordar a la que tuvo en el Clásico Mundial de Béisbol con la selección de Estados Unidos, con la quedó en deuda en la final ante Venezuela.

Judge se convirtió en el primer Jugador Más Valioso reinante en poncharse cuatro veces en un juego de Día Inaugural, incluyendo tres ponches ante el abridor de San Francisco, Logan Webb.

El jardinero de los Bombarderos del Bronx no se ponchaba cuatro veces en un partido desde la campaña de 2025, por lo que muchos se preguntan si está complemente sano a estas alturas de la zafra.

Judge se ponchó tirándole en el primer inning, se quedó mirando el tercer strike en el segundo episodio, y luego falló en un foul tip en el cuarto. El relevista Keaton Winn lo sorprendió con otro ponche en la sexta entrada.

El capitán de los Mulos se llevó su tercer MVP de la Liga Americana en 2025 al promediar .331/.457/.688 con 30 dobles, 53 jonrones, 114 carreras remolcadas, 372 bases totales y 1.144 de OPS. El jardinero fue el líder del joven circuito en boletos recibidos (124), average, OBP, slugging, OPS, OPS+ (215) y boletos intencionales con 36.

Despite the Yankees' 7-0 season-opening win, reigning AL MVP Aaron Judge went 0-5 with 4 strikeouts.



He didn't have a single 4-strikeout game in the 2025 season 😳 pic.twitter.com/WfPKAah1FD — ESPN Insights (@ESPNInsights) March 26, 2026

"Obviamente, uno quiere salir y tener un impacto inmediato, pero así es el béisbol. Me sentí un poco fuera de ritmo, pero eso es lo increíble de este lineup. Los muchachos me cargaron hoy. Ver a Ben Rice, José Caballero y Grisham responder así te dice mucho sobre la profundidad que tenemos este año", dijo Judge a CBS Sports tras el partido.

El manager Aaron Boone, por su parte, quiso resaltar lo positivo de la victoria del equipo, dándole un enorme crédito al abridor Max Fried.

"Ganar cinco años seguidos en el Opening Day no es fácil, y hacerlo de esta manera, con una blanqueada en San Francisco, es especial. Max [Fried] estuvo magistral, marcando el tono desde el primer pitcheo. En cuanto a la ofensiva, aprovechamos nuestras oportunidades en esa segunda entrada y nunca miramos atrás", comentó Boone.

Y es que Fried trabajó por 6.1 entradas, en las cuales apenas permitió dos hits, ponchó a 4 y dio un boleto. De sus 86 pitcheos, 53 cayeron en la zona de strike.

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