Marineros adquieren a ganador del Guante de Oro en un cambio entre tres equipos

Los Seattle Mariners siguen haciendo movimientos que hacen pensar que la temporada 2026 de la MLB puede ser la de su primer título en la MLB. El equipo consiguió los servicios del All-Star Brendan Donovan desde los St. Louis Cardinals a cambio de tres bandas, que también incluyó a la franquicia de los Tampa Bay Rays.

La piedra angular del movimiento fue Donovan, ganador del Guante de Oro en la MLB. Sin embargo, hubo varios jugadores involucrados para que se pudiera dar la transacción.

Los Cardinals recibieron a los prospectos Jurrangelo Cijntje y Tai Peete desde Seattle, al jardinero de ligas menores Colton Ledbetter desde Tampa Bay y dos selecciones del Draft 2026. Los Rays consiguieron al antesalista Ben Williamson desde los Mariners.

Después de la salida de Jorge Polanco, quien fue adquirido por los New York Mets, la segunda base del equipo de Seattle había quedado desierta. Sin embargo, hay reportes que señalan que Donovan también puede ser ubicado en la tercera, una posición en la que brilló Eugenio Suárez-hoy en los Cincinnati Reds-, en la temporada 2025.

El periodista Adam Jude indicó que el equipo quiere probar a los novatos Colt Emerson y Cole Young durante el Spring Training para ver si se pueden ubicar en la segunda base, para darle a Donovan la antesala. No obstante, todo dependerá de las actuaciones de los involucrados en los juegos de exhibición previos al Opening Day.

A sus 29 años de edad, Donovan está llamado a dar el gran salto para convertirse en una estrella en el conjunto de Seattle. Viene de una campaña en la que dejó una línea ofensiva de 287/.353/.422 con 10 jonrones y 50 remolcadas en 118 encuentros.

Por su parte, los Cardinals siguen apostando al futuro. Recibieron al prospecto número 7 de la organización de los Mariners, en Jurrangelo Cijntje. Es reconocido por ser un lanzador ambidiestro, que tuvo 3.99 de efectividad en el 2025 en ligas menores.

Aunque se espera que sea un lanzador derecho a tiempo completo, tiene esa particularidad que llamó la atención de los Cardinals para hacer el movimiento. Tai Peete, el otro novato en el cambio, tiene 20 años de edad, era el prospecto 11 de los Mariners y conectó 19 jonrones en Clase A el año pasado.

Los Cardenales han salido de sus veteranos antes de la temporada 2026, con la salida de jugadores como Nolan Arenado y Willson Contreras. Mientras St. Louis piensa en el futuro, a Seattle le seduce la idea de pelear por su división en 2026.

