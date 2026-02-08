El mensaje de Francisco Lindor al saber que no irá al Clásico Mundial con Puerto Rico

Francisco Lindor será la mayor ausencia del roster de Puerto Rico que estará en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Quien iba a ser el capitán del llamado "Team Rubio" no podrá defender los colores de su país por no contar con un seguro que blinde su salario de 2026 ante una eventual lesión durante el evento.

Pese a los esfuerzos de Carlos Beltrán, gerente general del equipo puertorriqueño y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el manager Yadier Molina no podrá tener a Lindor en el campocorto, algo que lamentó el propio jugador en sus redes sociales.

"Siento una profunda tristeza por los aficionados de Puerto Rico. Esto me duele más de lo que muchos imaginan. Como atleta, no hay mayor orgullo que representar a mi país, y no poder hacerlo deja un vacío en mi corazón", comenzó Lindor en sus redes sociales.

"Aun así, siempre seré parte del equipo de Puerto Rico y los apoyaré, aunque sea desde la distancia. Este es el momento de apoyar a quienes estarán allí, porque al final lo importante es el nombre que llevamos en la camiseta. Puerto Rico estará siempre en mi corazón. Los quiero mucho", finalizó.

¿Por qué no podrán jugar Lindor, Correa y Báez con Puerto Rico?

Durante el fin de semana se dio a conocer que Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez no podrían estar en el torneo internacional de marzo porque los dos primeros no pasaron los protocolos del seguro médico y Báez acarrea una suspensión por dar positivo a consumo de marihuana.

Lindor, campocorto de New York Mets, tuvo un procedimiento en el codo durante el receso de temporada, mientras que Correa, que regresó a Houston Astros en 2025, tiene un largo historial de lesiones.

Al final, la Federación de Béisbol de Puerto Rico junto a Carlos Beltrán abogó por flexibilizar los premisos, logrando otras adiciones de cara al Clásico.

Edwin Díaz, cerrador de Los Angeles Dodgers, y Fernando Cruz, relevista de los New York Yankees, fueron confirmados para el evento esta semana. Heliot Ramos, de los San Francisco Giants y Nolan Arenado, de los Arizona Diamondbacks, también recibieron la aprobación del seguro para jugar.

“Levantamos la voz no tanto por los jugadores posición, sino por los lanzadores. Y ya la mayoría de los lanzadores que solicitamos han recibido el permiso”, dijo el presidente de la federación, José Quiles.

Puerto Rico albergará el evento, en el Estadio Hiram Bithorn del 6 al 11 de marzo.

