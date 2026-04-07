MLB en vivo online: Cómo ver Athletics vs. New York Yankees en TV, streaming y lineups

Los New York Yankees están listos para una nueva batalla en casa, y desde este martes serán anfitriones de Athletics, que a pesar de tener bateadores peligrosos en su alineación no han tenido un buen comienzo en la temporada de MLB y marchan últimos en el Oeste de la Americana.

Aaron Boone y su tropa son la otra cara de la moneda: son líderes de su grupo, han ganado las tres primeras series que han disputado esta campaña y celebrado la victoria en siete de nueve partidos.

Para el primer duelo de esta serie de tres días en el Bronx el manager de Athletics, Mark Kotsay, tiene encargado de la apertura al veterano lanzador derecho Aaron Civale (1-0, 3.60 de efectividad, 3 ponches), mientras que por la escuadra neoyorquina le corresponde el turno en la rotación a su lanzador revelación, Cam Schlittler (2-0, 0.00 de efectividad, 15 ponches).

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Congratulations on 500 career strikeouts, Jeffrey! pic.twitter.com/ALBicR6XWG — Athletics (@Athletics) April 4, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Athletics vs. Yankees?

Ciudad: Nueva York, Estados Unidos

Fecha: Martes 7 de abril.

Hora: 7:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).

Estadio: Yankee Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Athletics vs. Yankees en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos YES, NBCSCA MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Athletics

Shea Langeliers (colíder en vuelacercas) es la principal figura ofensiva de Athletics. Gracias a sus demostraciones de poder igualó a Mark McGwire (1992) con la mayor cantidad de jonrones (5) para un jugador de la franquicia en los primeros seis partidos de una temporada y también al miembro del Salón de la Fama, Gabby Hartnett (1925), con la mayor cantidad de vuelacercas para un receptor titular en los primeros seis juegos de una zafra de su equipo.

Colectivamente, los Athletics son quintos en jonrones con 10, pero ocupan el puesto 15 del circuito en carreras impulsadas con 40 y su average de .228 es el 18 de toda la liga. Tienen un diferencial de carreras de -12.

Últimas noticias de Yankees

Los problemas ofensivos de Ryan McMahon comienzan a provocar que los analistas pidan su salida del lineup. “Boone reconoció que el swing del tercera base se ha visto indeciso en ocasiones”, escribió Bryan Hoch de MLB.com. “El rol de Amed Rosario es principalmente jugar contra lanzadores zurdos, pero podría tener más tiempo de juego si los problemas de McMahon persisten”.

Luis Gil cumplió su salida el domingo en Triple A y se unirá a los Yankees en cualquier momento para su apertura del viernes 10 ante Tampa Bay. Hoch piensa que el zurdo Ryan Weathers se verá afectado por la incorporación del dominicano.

Lesionados de Athletics

No hay reportes de jugadores lesionados en Athletics desde el Opening Day, sólo Gunnar Hoglund que comenzó la temporada en lista de lesionados de 15 días por una dolencia en la rodilla.

Lesionados de Yankees

El prospecto Brock Selvidge se sometió recientemente a una cirugía para colocarle un soporte interno en el codo izquierdo y se perderá la temporada 2026.

Bryce Cunningham está día a día.

Carlos Rodón tuvo “algo de dolor” después de su entrenamiento del sábado, pero el manager Aaron Boone no está preocupado y dijo que el dolor era “de esperarse”, de acuerdo con un reporte de Bryan Hoch para MLB.com.

Lineups probables de Athletics y New York Yankees

Athletics

Jugador Posición Nick Kurtz Primera base Shea Langeliers Receptor Tyler Soderstrom Jardinero izquierdo Brent Rooker Bateador designado Jacob Wilson Campocorto Lawrence Butler Jardinero derecho Max Muncy Tercera base Jeff McNeil Segunda base Denzel Clarke Jardinero central

Yankees

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Ben Rice Primera base Giancarlo Stanton Bateador designado Jazz Chisholm Jr. Segunda base Austin Wells Receptor José Caballero Campocorto Ryan McMahon Tercera base

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