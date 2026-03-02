MLB en vivo online: Cómo ver el Panamá vs. New York Yankees en TV, streaming y lineups

Los New York Yankees continúan su periplo en la pretemporada de las Grandes Ligas y este martes se miden a la selección de Panamá que se prepara para el Clásico Mundial 2026.

Max Fried fue anunciado como el abridor del conjunto dirigido por Aaron Boone. Se espera que Cody Bellinger vuelva a la acción, después de presentar algunas molestias físicas en la pretemporada.

Panamá, por su parte, es dirigido por José Mayorga, actual manager de los Federales de Chiriquí, equipo que viene de disputar la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, México.

Aunque Panamá nunca ha avanzado de la primera fase del Clásico Mundial de Béisbol, esta vez tienen un equipo interesante, con una gran combinación entre experiencia y juventud. Destacan jugadores como Christian Bethancourt, Iván Herrera y José Caballero, precisamente jugador de los Yankees, quien enfrentará a su equipo.

Max Fried podría abrir contra Panamá | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Yankees vs. Panamá?

Ciudad: Tampa, Florida

Fecha: 03 de marzo.

Hora: 1:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 12:05 p.m. (México DF).

Estadio: George M. Steinbrenner Field.

¿Cómo se podrá ver el Yankees vs. Panamá en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos YES Network MLB.TV / YES Network APP Latinoamérica ESPN MLB.TV / Disney+ Panamá RPC TV (Canal 4) RPC Deportes y rpctv.com / MLB.TV

Últimas noticias de los New York Yankees

Cody Bellinger ha tenido dolores en la espalda durante toda la pretemporada. Tiene previsto volver a la acción en este encuentro ante Panamá. "Simplemente estoy un poco desalineado", explicó Bellinger a MLB.com en el inicio de los entrenamientos primaverales. "Crea un poco de rigidez. Lo he tenido antes varias veces. Sé que es cosa de unos pocos días".

Trent Grisham quiere pelear por el Guante de Oro en la temporada 2026. El jardinero hizo una gran atrapada el fin de semana en un juego de exhibición contra los Phillies. “Es bueno quitarse de encima una atrapada lanzándose desde temprano”, comentó Grisham a MLB.com en relación a su atrapada en la pretemporada.

Últimas noticias de Panamá

José Mayorga, manager del equipo panameño, anunció que le dará la pelota a Jorge García para abrir contra los Yankees este 3 de marzo y Jaime Barría lo hará ante Detroit el 4 de marzo.

Jaime Barría se mostró emocionado de mostrarse en la pretemporada de MLB. "Súper contento, es un juego más, sabemos que están en el Spring Training y nosotros preparándonos para ese juego ante Cuba, pero súper contento con la oportunidad de abrir ese juego ante Detroit", dijo el lanzador para RPC.

Lesionados en New York Yankees y Panamá

Cody Bellinger (NYY), situación día a día por dolores en la espalda.

Clarke Schmidt (NYY), lista de 60 días, desgarro en el ligamento colateral cubital.

Giancarlo Stanton (NYY), situación día a día por dolor en los codos.

Anthony Volpe (NYY), fuera por desgarre en el hombro izquierdo.

Oswaldo Cabrera (NYY), fuera por lesión en el hombro.

Gerrit Cole (NYY), fuera por recuperarse de una Tommy John.

Lineups probables de Yankees y Panamá

New York Yankees

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Yanquiel Fernández Jardinero derecho Duke Ellis Jardinero izquierdo Ben Rice Primera base Jasson Domínguez Bateador designado Ryan McMahon Tercera base J. C. Escarra Receptor Jorbit Vivas Segunda base George Lombard Jr. Campocorto

Panamá

Jugador Posición Jonathan Araúz Segunda base Enrique Bradfield Jr Jardinero central Christian Bethancourt Primera base José Caballero Campocorto Johan Camargo Tercera base Allen Córdoba Jardinero Izquierdo Luis Castillo Jardinero derecho Miguel Amaya Receptor Edmundo Sosa Bateador designado

