MLB reduce la suspensión de Jorge Soler tras incidente con Reynaldo López

La MLB emitió un comunicado este miércoles en el que indican que la sanción impuesta al bateador de Los Angeles Angeles, Jorge Soler, ha sido reducida de siete a cuatro partidos, después de revisar el caso y sacar conclusiones.

Soler seguirá fuera de acción hasta el domingo, cuando los Angeles terminen una serie de tres compromisos de fin de semana ante los San Diego Padres. Esta es una noticia positiva para la alineación del conjunto californiano.

La sanción inicial fue después de que Soler y el lanzador de los Bravos, Reynaldo López, se fueran a las manos y se vaciaran las bancas, en un encuentro entre los Bravos y los Angelinos el pasado 7 de abril en el Angel Stadium.

Soler le había conectado jonrón a López en el primer turno del partido y luego fue golpeado por un lanzamiento rápido del dominicano. Después de un cruce de palabras y miradas, ambos peloteros iniciaron una pelea a la que se unieron varios de sus compañeros.

Los Angeles Angels DH Jorge Soler and Atlanta pitcher Reynaldo López have been suspended seven games for the big brawl in Anaheim last night in which Soler charged the mound and López punched him while holding a baseball in his hand.. Both are appealing. — Jeff Passan (@JeffPassan) April 8, 2026

López, por su parte, también vio reducido su castigo de cinco a cuatro partidos, después de apelar la decisión de la MLB. Ambos jugadores se pronunciaron al respecto y dijeron que el inconveniente quedó en el pasado.

“Le pregunté si todo estaba bien y la respuesta que me dio no me gustó”, confesó Soler. “Por eso salí para allá”.

Soler y López fueron compañeros por un corto tramo de la temporada del 2024. En los enfrentamientos entre ambos, hay un claro dominio para Soler, que ha bateado de 23-14 con cinco cuadrangulares.

“Obviamente, tengo buenos números contra él”, señaló Soler. “Después del jonrón y de ser golpeado por un pitcheo tras eso, él falló demasiado alto y cerca de mi cabeza. En este nivel, no puedes fallar así”.

La recta que golpeó a Soler fue cronometrada en 96 millas por hora. La MLB tiene una estricta política de evitar este tipo de comportamiento de sus jugadores, para evitar que se convierta en un mal ejemplo para las nuevas generaciones.

Soler, de 34 años de edad, está en su segunda campaña con los Angels y había tenido un buen inicio de temporada. El patrullero estaba bateando para .231 con 5 jonrones y 18 carreras impulsadas en 18 encuentros disputados.

López, por su parte, también lamentó lo sucedido, asegurando que jamás intentó golpearlo con sus pitcheos. “Es una lástima la situación y cómo se dieron las cosas”, dijo López. “De mi parte, nunca hubo intención de golpearlo en ningún momento. Así que, de nuevo, es una lástima”.

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