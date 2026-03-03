MLB en vivo online: Cómo ver el Venezuela vs. Washington Nationals en TV, streaming y lineups

Venezuela tendrá su segundo juego de preparación de cara al Clásico Mundial 2026, cuando se enfrenten este miércoles a los Washington Nationals, en un duelo interesante para medir el nivel del combinado dirigido por Omar López antes de su debut en el torneo de selecciones.

El equipo vinotinto debutará este viernes contra Países Bajos, en la apertura del Grupo D del torneo, que se disputará en el Ioan Depot Park de Miami. Venezuela es, de acuerdo con las predicciones de apuestas, el cuarto equipo favorito para ganar el campeonato, después de Estados Unidos, Japón y la República Dominicana.

El equipo de Venezuela viene de enfrentar a los Houston Astros. Se anunció que Ranger Suárez estará abriendo contra la escuadra europea el viernes en el primer partido del Clásico. El as de los Boston Red Sox viene de una gran campaña en 2025 con los Philadelphia Phillies.

¡Puro orgullo venezolano! Los muchachos están listos para el #WorldBaseballClassic. 🇻🇪 pic.twitter.com/pMclXmeXfk — MLB Español (@mlbespanol) March 2, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Venezuela vs. Nationals?

Ciudad: West Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

Fecha: 4 de marzo.

Hora: 6:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:05 p.m. (México DF).

Estadio: CACTI Park of the Palm Beaches.

¿Cómo se podrá ver el Venezuela vs. Nationals en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos Space City Home Network MLB.tv Venezuela IVC MLB.tv

Últimas noticias de Venezuela

Se confirmó que Ranger Suárez será el abridor de Venezuela para el primer compromiso del Clásico Mundial ante Países Bajos. El zurdo, que estará en este 2026 en su primera campaña con los Boston Red Sox, viene de un gran año en el 2025, con 12 triunfos con los Phillies, con 151 ponches y 157.1 innings lanzados. Su efectividad fue de 3.20 y el WHIP de 1.22.

Salvador Pérez, capitán de Venezuela, habló con los medios en la concentración del equipo y reconoció la importancia del torneo. "Sé que para muchos de los muchachos que están con nosotros esta vez, será su primer Clásico", recordó Salvador Pérez para El Extrabase. "Lo van a disfrutar mucho. Es algo muy diferente. Cuando tienes a Venezuela en el pecho, es más que una Serie Mundial. Es un sentimiento".

Últimas noticias de los Washington Nationals

Los Nationals se enfrentaron este lunes a los Houston Astros y el compromiso terminó 3-3, ya que en la pretemporada los juegos pueden quedar igualados. Brady House se fue de 3-2 con carrera impulsada y Keibert Ruiz también se fue de 3-2.

El venezolano Ruiz, llamado a ser el receptor de todos los días de los Nationals en 2026, se estará enfrentando a la selección de su país. El careta no fue tomado en cuenta para jugar el Clásico Mundial ante la gran cantidad de receptores que tiene el equipo vinotinto.

Lesionados en Venezuela y Washington Nationals

Los Nationals tienen en condición de día a día a Dylan Crews, quien se sigue recuperando de una lesión en un dedo. DJ Herz está en la lista de 60 días por una operación Tommy John, al igual que Tyler Stuart.

Las últimas dos lesiones reportadas en la selección de Venezuela fueron las de los serpentinero Pablo López (que tuvo una cirugía Tommy John) y Oddanier Mosqueda.

Lineups probables de Venezuela y Nationals

Venezuela

Jugador Posición Luis Arráez Primera Base Gleyber Torres Segunda Base Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho Eugenio Suárez Tercera base Jackson Chourio Jardinero central William Contreras Receptor Salvador Pérez Bateador designado Andrés Giménez Campocorto Wilyer Abreu Jardinero izquierdo

Nationals

Jugador Posición Nasim Núñez Segunda base CJ Abrams Campocorto James Wood Jardinero derecho Brady Houste Tercera base Daylen Lile Jardinero izquierdo Keibert Ruiz Receptor José Tena Bateador designado Andrés Chaparro Primera base Joey Wiemer Jardinero central

