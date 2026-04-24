El motivo por el que los Yankees no pueden adquirir a Yordan Álvarez en un cambio con los Astros

El nombre de Yordan Álvarez ha estado en boca de varios equipos, que esperan negociar con los Houston Astros por el estelar bateador designado cubano. Aunque al toletero se le ha vinculado con los New York Yankees, no hay razón para que los del Bronx busquen a otro jugador de su posición.

Los Yankees tienen a Giancarlo Stanton, quien terminará su contrato después de la temporada del 2027. El equipo está funcionando bien en ofensiva, son líderes de la División Este de la Liga Americana y los requerimientos son otros.

"¿Álvarez en el Yankee Stadium? Solo esa idea vale para meter a los Yankees en la mezcla hipotética", escribió Zachary D. Rymer de Bleacher Report. "Pero simplemente no necesitan a otro toletero; de hecho, deberían centrarse en conseguir mediante canjes un bullpen completamente nuevo".

Álvarez tiene 28 años de edad | Troy Taormina-Imagn Images

Los Astros le deben a Álvarez $28.6 millones de dólares anuales hasta la temporada 2028. El cubano tiene 28 años de edad, mientras que Stanton tiene 36, pero son jugadores similares, propensos a lesiones y sin poder aportar a la defensiva.

De hecho, el mismo periodista dijo que Álvarez encajaría mejor en los Red Sox, un equipo con serios problemas ofensivos, que no han encontrado un bateador designado de poder desde hace bastante tiempo.

"Álvarez es el revulsivo que los Red Sox necesitan para levantar su ofensiva y salir de esa racha de partidos cerrados. Es también uno de los pocos bateadores que podría medirse de tú a tú con Aaron Judge si llegara a concretarse un duelo de revancha en octubre contra los Yankees", escribió Rymer.

El cubano tiene una línea ofensiva de .347/.466/.779 con un OPS extraordinario de 1.245, además de sumar 11 jonrones y 26 impulsadas en apenas 26 juegos. Es líder en cuadrangulares y carreras remolcadas de la Liga Americana.

Aunque es un bateador que nunca está de más en un lineup, los Yankees necesitan conseguir más pitcheo relevo. En cuanto a su rotación, los del Bronx parecen estar blindados, con el eventual regreso de Gerrit Cole y Carlos Rodón, quienes están en asignaciones de rehabilitación en las ligas menores.

Stanton firmó un contrato de 13 años originalmente con los Miami Marlins, que ahora es posesión de los Yankees. Tras la temporada 2027, Nueva York tiene una opción del club de $25 millones por el bateador designado para 2028. Si la rechazan, deberán pagarle una rescisión de $10 millones.

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