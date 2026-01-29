Nelson Cruz confirma que José Ramírez no estará con República Dominicana en el Clásico

Nelson Cruz, gerente general del equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial de 2026, confirmó que José Ramírez, estrella de los Cleveland Guardians de la MLB, no estará en el torneo que iniciará en marzo.

"Mi trabajo como gerente va más allá de conformar un equipo. También tengo que proteger a los jugadores. En el caso particular de José (Ramírez), por una situación personal, él no va a poder presentarse en el Clásico", dijo Cruz, en declaraciones recogidas por el periodista Héctor Gómez.

Las declaraciones de Cruz coinciden con la presentación del contrato nuevo de Ramírez con los Cleveland Guardians. En el acto, los periodistas aprovecharon para preguntarle al antesalista por el Clásico Mundial.

“No quiero hablar del tema del Clásico ahora mismo. Estamos concentrados en el contrato, es lo único que puedo decir”, dijo Ramírez en rueda de prensa, con ciertos gestos de incomodidad.

El contrato nuevo del infielder es por cuatro años a cambio de 106 millones de dólares, que se une a su antiguo pacto con la franquicia, que aún le queda tres temporadas y 69 millones en salarios.

Ramírez estaba llamado a ocupar la antesala del equipo dirigido por Albert Pujols, ya que es uno de los bates más consistentes de todas las Grandes Ligas en los últimos años. El quisqueyano disparó 30 cuadrangulares, remolcó 85 carreras, se robó 44 bases y dejó promedio de .283, en 158 encuentros en 2025.

En su extraordinaria carrera, ha sido convocado al Juego de Estrellas en siete ocasiones y ha logrado seis Bates de Plata. Será una dura baja para República Dominicana, aunque el equipo caribeño tiene un roster bastante amplio para suplir a Ramírez.

La baja de Ramírez se suma a la de otras estrellas latinas que no estarán en el torneo. Venezuela se quedó sin José Altuve esta semana y Puerto Rico extrañará el bate de Carlos Correa, quien también fue descartado para estar en el campeonato.

Elly De La Cruz, Teoscar Hernández y José Ramírez son tres jugadores estelares con los que no podrá contar Pujols. A ellos se podría sumar Framber Valdez, lanzador que está en la agencia libre y todavía no se ha confirmado su participación.

Los equipos deben entregar sus rosters el próximo 5 de febrero, fecha en la que MLB publicará la lista de los equipos participantes. A pesar de las bajas, Dominicana parte como gran favorito en el Grupo D que se disputará en Miami, donde se medirán a Venezuela, Israel, Países Bajos y Nicaragua.

