Nolan Arenado muestra su compromiso con Puerto Rico con cambio de imagen

Ante la lluvia de bajas que tuvo que sortear el equipo de Puerto Rico para armar un equipo competitivo para el Clásico Mundial, la figura de Nolan Arenado se erige como la de un líder para el conjunto isleño, que tendrá varias bajas sensibles.

No contar con Javier Báez, Carlos Correa, Enrique Hernández y Francisco Lindor, quizás los cuatro jugadores más importantes del país en la MLB, es un déficit muy importante en las aspiraciones del equipo dirigido por Yadier Molina.

Sin embargo, el Team Rubio, apodo que se ganó este equipo desde el Clásico pasado, tiene grandes esperanzas en Arenado, que puede ser una figura clave en las aspiraciones de los boricuas.

Como el resto de sus compañeros, Arenado se pintó el cabello de amarillo, para unirse a la tendencia supersticiosa del equipo. Todos los jugadores lo han hecho y es algo que ha mantenido unido no solo a los jugadores, sino a toda una nación.

Nolan Arenado has gone blonde as he joins Puerto Rico for the World Baseball Classic

Arenado decidió representar a Puerto Rico por honrar a su madre y a su abuela, quienes son oriundas de Guayama. La gente ha tomado su decisión con gran entusiasmo, tomando en cuenta que el veterano tiene una destacada carrera en la MLB.

“El uniforme de Puerto Rico representa mi herencia latina y mi sangre boricua, de la cual estoy muy orgulloso. Mi abuela es de Guayama y me siento muy orgulloso de donde vienen mi mamá y mi abuela”, dijo Arenado en un comunicado de prensa.

Será la primera vez de Arenado con Puerto Rico en un Clásico Mundial de Beisbol. Ya lo había hecho con Estados Unidos, pero ahora quiso defender los colores de la isla del encanto.

El experimentado tercera base es clave tanto en su defensa como en la ofensiva. Ante tantas ausencias, Arenado tendrá una labor fundamental en el medio de la alineación.

En 2025 viene de batear para .237, con 12 jonrones y 57 carreras impulsadas en 107 encuentros. Pero más allá de sus números, la experiencia podrían ayudarle a guiar a Puerto Rico a otra final.

Arenado ganó en 2017 con Estados Unidos y en 2023 perdió la final con Japón. “Obviamente, jugar con el equipo de Estados Unidos fue una oportunidad increíble, pero poder representar a Puerto Rico este año en el Clásico Mundial va a ser completamente diferente, y es algo de lo que estoy muy orgulloso”, agregó el jugador.

