Los números de los jugadores del lineup de República Dominicana ante Paul Skenes

Paul Skenes tendrá la difícil responsabilidad de enfrentar a la alineación de República Dominicana en el marco de las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol de 2026, sin embargo, en teoría tiene a su favor el factor estadístico, ya que solo un pelotero del lineup del manager Albert Pujols le ha podido hacer daño en su corta carrera en las Grandes Ligas.

El periodista Dionisio Soldevila recordó este sábado que el único dominicano que le ha pegado hit a Skenes es Julio Rodríguez, que tiene de 6-3 en su contra. Los otros que lo han enfrentado tienen combinados de 21-0, por lo que en teoría, el Team USA tiene la ventaja de contar con el abridor de los Pittsburgh Pirates para el duelo ante los dominicanos.

Skenes, a diferencia de su homólogo Tarik Skubal (ya abandonó a la escuadra estadounidense y se reunió con los Detroit Tigers en el campamento primaveral), dijo antes del torneo que está dispuesto a lanzar hasta el final del andar de la selección de Estados Unidos, estando disponible inclusive para una hipotética final.

"Si ganamos y llegamos tan lejos como debemos, lanzaré de nuevo en el torneo", declaró el actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional.

Así le ha ido a la alineación titular de RD contra Paul Skenes:



27 turnos.

Solo 3 hits… y todos del mismo hombre: JULIO RODRÍGUEZ (3-6).



Ketel Marte 0-5

Juan Soto 0-3 (2K)

Vladimir Guerrero Jr. 0-2 (1K)

Junior Caminero 0-3

Austin Wells 0-1

Geraldo Perdomo 0-7 (2K)



Fernando… pic.twitter.com/A2TGjohvZn — Eleandro De Oleo (@EleandroDeOleo) March 14, 2026

Skenes se llevó los máximos honores en el viejo circuito la temporada pasada tras registrar marca de 10-10 con 1.97 de efectividad, 216 ponches, 42 boletos, un juego completo, 2.36 de FIP y 0.948 de WHIP en 187.2 entradas trabajadas.

En el Clásico Mundial tiene una sola apertura, en la cual laboró cuatro innings y permitió un solo hit con 7 ponches y un boleto otorgado.

Aunque todavía Skenes no se ha medido a Fernando Tatís Jr. y Manny Machado en las mayores, sí lo ha hecho ante el resto de los peloteros dominicanos. Este es el saldo del ganador del Cy Young contra la toletería latina:

Ketel Marte de 5-0

Julio Rodríguez de 6-3

Juan Soto de 3-0 (2K)

Vladimir Guerrero Jr. de 2-0 (1K)

Junior Caminero de 3-0

Austin Wells de 1-0

Geraldo Perdomo de 7-0 (2K)

Aaron Judge, por su parte, alabó el talento dominicano, pese a que los números favorezcan a Skenes antes del partido.

"Por mucho que será divertido ver a todos los muchachos de los Yankees en el terreno, ahora tengo a Estados Unidos en el pecho. Estoy enfocado en mis compañeros y en ganar con Estados Unidos en estos momentos", dijo Judge sobre reencontrarse con Austin Wells, Amed Rosario y Camilo Doval en las semifinales.

“Sabemos qué clase de equipo tienen. Cuentan con una ofensiva increíble, un cuerpo de lanzadores extraordinario y un bullpen formidable. Todo es, simplemente, de primer nivel”, afirmó Judge, sabiendo que el juego ante Dominicana será muy duro.

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