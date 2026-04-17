¿Cuáles son los números de Spencer Jones en el inicio de temporada en Triple A de los Yankees?

Sin importar lo bien que se viera en el Spring Training, Spencer Jones sabía que tenía que superar muchos obstáculos para quedarse en el roster del Opening Day de MLB de los New York Yankees, y eso fue exactamente lo que sucedió.

El jardinero y bateador zurdo a quien apodaban “baby Aaron Judge” tuvo una primavera estelar, con promedio sobre .300 y cuatro cuadrangulares (uno de ellos de 408 pies y más de 111 mph de velocidad de salida), pero de igual manera fue cortado y enviado a empezar la temporada con el Scranton-Wilkes/Barre, la sucursal Triple A de la organización del Bronx.

El outfield del manager Aaron Boone ya tenía instalados al capitán Aaron Judge, Trent Grisham y Cody Bellinger y por encima de Jones estaban todavía el veterano Randal Grichuk (que terminó quedándose con el trabajo de cuarto jardinero) y el dominicano Jasson Domínguez, que también fue a parar a las ligas menores a pesar de su buen desempeño ofensivo en la pretemporada.

Spencer Jones DRILLS a 109 mph GRAND SLAM🔥#Yankees pic.twitter.com/7D7QEepYR2 — Fireside Yankees (@FiresideYankees) April 5, 2026

Jones lo tomó con tranquilidad. “Es lo que es”, dijo. “Tengo mucho trabajo por hacer y, obviamente, nos queda una larga temporada por delante. Así que hay oportunidades, y se trata de aprovecharlas”.

“Obviamente, quiero hacer todo lo posible en el campamento para causar una buena impresión”, agregó Jones, que fue la primera selección de los Yankees en el draft de 2022. “Siento que he causado una gran impresión. Es parte de esto, parte de la historia. Lo más importante que he sacado de este año es la sensación de que pertenezco aquí y de que puedo competir”.

¿Por qué Spencer Jones fue enviado a las menores?

Como en el caso de Domínguez, Jones no iba a tener tiempo de juego asegurado y eso es lo que más necesita un novato. Pero además, a los Yankees les preocupa su tendencia a los ponches y es un aspecto de su juego en el que debe seguir trabajando para poder recibir al fin el llamado a debutar en MLB.

“Aún tiene aspectos que mejorar en su juego”, dijo Boone sobre su decisión. “Y lo bueno es que ya lo ha hecho. Lo ha demostrado. Tuvo un año de gran preparación en las ligas mayores el año pasado. Creo que ha seguido haciendo ajustes este invierno. Creo que ha tenido una muy buena pretemporada. La realidad es que está progresando mucho ahora mismo. Está a punto de lograrlo. Pero a veces, como jugador joven, hay cosas que se escapan un poco de tu control. Lo único que puedes hacer es ocuparte de lo tuyo, cumplir con tu parte del trato y obligarnos a tomar una decisión”.

¿Cómo le ha ido a Spencer Jones en Triple A en 2026?

Jones sigue siendo parte del top 10 de prospectos de las granjas de los Yankees. Con el Scranton en Triple A tiene 8 extrabases (3 jonrones y 5 dobles) y 19 carreras impulsadas en 19 partidos, con promedios de .254/.357/.492 y .849 de OPS.

Tiene velocidad en las piernas a pesar de su corpulencia (lleva 4 bases robadas este año) y su defensa no da problemas, pero sigue siendo tarea pendiente su tasa de abanicados: se ha ponchado 28 veces en 59 turnos al bate y sólo ha recibido 9 boletos.

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