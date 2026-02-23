La opinión de Brandon Nimmo sobre que Francisco Lindor no sea el capitán de los Mets

Los New York Mets sorprendieron en la temporada baja al enviar al veterano Brandon Nimmo a los Texas Rangers a cambio de Marcus Semien. El jardinero estuvo 10 años en la franquicia y todavía habla de su antiguo club.

Durante el campo de entrenamiento de los Rangers, los periodistas aprovecharon para preguntarle a Nimmo por la decisión controversial del propietario de los Mets, Steve Cohen, de no tener un capitán en el equipo.

“Tener a un capitán en el béisbol no es algo común”, dijo Cohen tras asegurar que los Mets nunca tendrán uno mientras sea dueño del equipo. “De hecho, es inusual. Lo que hizo la administración anterior fue su manera de hacer las cosas. Yo veo las cosas de manera diferente".

Para muchos analistas, Francisco Lindor encaja perfectamente en el rol de un capitán, por su liderazgo, conexión con la afición, años en el club, entre otras características. Sin embargo, Cohen no quiere ningún capitán.

Brandon Nimmo on Francisco Lindor.



“I never felt any animosity from Francisco about a captain spot. I never felt it at all. I always told anybody that asked about it, ‘I don’t need a C on my chest to know that I have an impact on this clubhouse.’



I don’t think, by any means,… pic.twitter.com/tPsi3BEa6g — SleeperMets (@SleeperMets) February 22, 2026

"Nunca sentí ninguna animosidad por parte de Francisco por el puesto de capitán. Nunca la sentí en absoluto. Siempre le decía a cualquiera que le preguntaba: 'No necesito una C en el pecho para saber que tengo un impacto en este club'. No creo, en absoluto, que Francisco tenga o no una C cambie su forma de trabajar. Francisco era muy amable, un compañero de equipo increíble, un líder increíble", aseguró Nimmo durante las prácticas de los Rangers.

Nimmo viene de batear para .262, con 25 jonrones y 92 carreras remolcadas, en su décima temporada en las Grandes Ligas. Pese a su gran actuación ofensiva, los Mets decidieron su salida del equipo, al igual que decidieron la no renovación de Pete Alonso, quien ahora es parte de los Baltimore Orioles.

Steve Cohen ha sido un propietario muy comprometido con su equipo y con un peso importante en cada una de las decisiones deportivas de la franquicia. Fue el ejecutivo el que planeó el acuerdo histórico de Juan Soto por 15 años y 765 millones de dólares, el más alto en la historia del deporte profesional en Estados Unidos.

Lindor, por su parte, ha sido muy político en cuanto a sus declaraciones acerca de la decisión del dueño del equipo. “Lo respeto”, dijo Lindor. según MLB.com. “Definitivamente, es una decisión de Steve y de la gerencia. Lo respeto. Al final del día, me nombren capitán o no, voy a actuar de la misma manera. Esto no es algo que me vaya a convertir en alguien diferente. Entonces, lo respeto. Me alegra de que haya dejado todo claro, para que podamos dejar de hablar de esto. Y seguir adelante”.

Más noticias sobre MLB