La opinión del manager de Estados Unidos sobre la selección de Venezuela del Clásico Mundial

El manager de la selección de Estados Unidos, Mark DeRosa, tiene un profundo respeto por la selección de Venezuela, que podría ser un rival de su equipo si logran vencer a Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Estados Unidos venció 2-1 en un cerrado compromiso a República Dominicana mientras que venezolanos e italianos jugaban este lunes por un pase a la final.

DeRosa tuvo una temporada de experiencia en la LVBP de Venezuela con el uniforme de los Leones del Caracas y defendió el campocorto de ese equipo, el más ganador de la liga invernal de ese país.

"Jugué en 1999 en la liga invernal allá, tengo mucho respeto por ellos y por su manager Omar López”, dijo DeRosa, en rueda de prensa después de vencer a Dominicana.

En 2023, DeRosa y López se enfrentaron en los cuartos de final y el Team USA venció a Venezuela con un cuadrangular con las bases llenas de Trea Turner ante Silvino Bracho, lo que se tradujo en una desilusión enorme para el equipo venezolano que venía invicto en la fase de grupos.

Mark DeRosa se mostró muy contento por la victoria de Venezuela.



“Jugué en 1999 en la liga invernal allá, tengo mucho respeto por ellos y por su manager Omar López” pic.twitter.com/j5dEQgUZnr — Nelson Pérez Esis (@elnelsonperez) March 16, 2026

"Tuvimos ese momento la última vez, hace tres años, con el cuadrangular de Trea Turner. Anoche estaba viendo el juego de ellos (Venezuela-Japón) y vi el jonrón de Wilyer Abreu y dije, 'ellos esperaron tres años para tener ese momento'", dijo el estratega.

Venezuela ha tenido un buen torneo a pesar de que cayeron en el último juego de la fase de grupos contra República Dominicana. Vencer a Japón en los cuartos de final fue un golpe sobre la mesa, pero deben ratificarlo ahora contra Italia si quieren medirse con el Team USA en la final.

Omar López, dirigente de Venezuela, tiene mucho respeto como estratega en Grandes Ligas, ya que es el coach de banca de los Houston Astros y es visto como un dirigente a futuro en la organización.

Ahora mismo trabaja con Joe Espada en ese cargo, pero antes lo hizo con Dusty Baker y siempre ha generado buenos comentarios de los estrategas, lo que habla de su proyección como manager en las Grandes Ligas.

DeRosa fue muy criticado cuando perdió con Italia en la fase de grupos y por poco quedó eliminado de avanzar a la segunda ronda. Sin embargo, una victoria de Italia 9 carreras por 1 sobre México ayudó al Team USA a avanzar de ronda.

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