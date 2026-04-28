El paquete de cambio que podrían enviar los Mets a Yankees por Amed Rosario para cubrir la baja de Francisco Lindor

Entre todas las penurias de los New York Mets en este primer mes de la temporada de MLB una de las más recientes fue la lesión de su campocorto y estrella, Francisco Lindor.

Su regreso al campo no sucederá pronto. El infielder boricua de 32 años de edad ha estado usando una bota ortopédica y no será reevaluado hasta dentro de tres semanas, por lo que no se cree que pueda jugar hasta junio.

Los metropolitanos reaccionaron a esta noticia, llevando de regreso a las Grandes Ligas al dominicano Ronny Mauricio, y ya Bo Bichette comenzó a ver acción en algunos partidos como torpedero, que es su posición primaria.

Aunque han intentado darle una solución interna a la ausencia de Lindor, no se puede descartar que los Mets busquen ayuda en el mercado de cambios, y hay un viejo conocido que se perfila como un candidato potencial: Amed Rosario.

Con 29 años de edad Rosario es el utility de los New York Yankees, el equipo al que llegó en la campaña de 2025. El jugador nacido en Santo Domingo comenzó su carrera en Queens en 2017 y luego ha pasado por otras organizaciones como Cleveland, Dodgers, Tampa Bay, Washington y Cincinnati en 10 temporadas de servicio en las mayores.

¿Amed Rosario podría ser el sustituto de Francisco Lindor?

Los Yankees no han dado muestras de que quieran desprenderse del dominicano, pero hay varios elementos que llevan a pensar que una transacción es posible, como el hecho de Anthony Volpe está por volver y necesitarán hacer lugar en el roster. Lindor estará ausente por un tiempo prolongado y los Mets necesitan ayuda con su ofensiva, por lo que pueden tratar de pactar la llegada de Rosario.

Hay varias maneras en las que puede ayudar al equipo que todavía dirige Carlos Mendoza. No sólo con su aporte ofensivo, sino también por su versatilidad defensiva. Bien podría quedarse en el campocorto, o defender la tercera base para que Bo Bichette se quede como torpedero.

¿Qué números tiene Amed Rosario con los Yankees?

El infielder dominicano ha participado en 20 partidos en este comienzo de la temporada y ha sabido aprovechar las oportunidades que se le presentaron por el bajo rendimiento ofensivo de Ryan McMahon. Rosario batea para promedios de .263/.302/.526 con un OPS de .828, cuatro jonrones, un doble, un triple y 13 carreras impulsadas.

¿Cómo es el contrato de Amed Rosario con los Yankees?

En el Bronx tenían tiempo tras Rosario, que incluso rechazó una oferta que le hicieron los Yankees en una ocasión y prefirió irse a Los Angeles. Finalmente consiguieron adquirirlo antes de la fecha límite de cambios de 2025, en julio.

En la agencia libre lo firmaron para esta campaña de 2026 por un año y 2.5 millones de dólares, un contrato sin opciones del club o jugador y que incluye pago de bonos por apariciones en el plato que alcanzan los $250.000 en total.

¿Qué pueden ofrecer los Mets para recuperar a Amed Rosario?

Un veterano como Rosario, que será agente libre sin restricciones al final de la temporada y cuyo salario es bajo, no requerirá el sacrificio de un prospecto de primer nivel. Los Mets pueden hacer una propuesta que capitalice las necesidades de sus vecinos, que requieren ayuda en el bullpen, y ofrecer al relevista Huáscar Brazobán o a un jugador de ligas menores.

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