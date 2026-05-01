¿Peligra el puesto de Carlos Mendoza? La respuesta de David Stearns ante la crisis de los Mets

Los New York Mets tienen el peor récord de la MLB con apenas 10 victorias en 31 partidos disputados, situación que ha encendido las alarmas y ha puesto en el ojo del huracán a Carlos Mendoza, el manager venezolano.

Otros equipos han salido de sus dirigentes ante un comienzo de campaña inestable, como los Red Sox con Alex Cora o los Phillies con Rob Thompson. Sin embargo, ese parece no ser el camino que quieren tomar los de Queens.

El presidente de operaciones de béisbol del equipo, David Stearns, le dio un espaldarazo a Mendoza, en medio de la crisis del equipo. La derrota 5-4 del jueves ante los Washington Nationals cayó muy pesada en el seno de la organización, pero hay confianza en el estratega.

“Sabemos que nuestro récord no es el que queremos, y sabemos que somos capaces de más”, le comentó Stearns a MLB.com. “No vemos esto como un problema del manager, y no tenemos la intención de hacer un cambio”.

El comienzo de temporada para los Mets es el tercero peor en la historia de la franquicia tras 31 juegos disputados, después de los equipos de 1981 (8-22-1) y 1964 (9-22), detalló MLB.com.

Mets manager Carlos Mendoza's job is not in imminent danger and gets vote of confidence, David Stearns tells @AnthonyDiComo

“We know our record is not what we want, and we know we are capable of more. We don’t view this as a manager problem, and we don’t intend to make a change.” — Bob Nightengale (@BNightengale) May 1, 2026

Las lesiones de jugadores importantes como Juan Soto, Francisco Lindor y Jorge Polanco han jugado en contra del rendimiento del equipo. Sin embargo, este es un equipo que se armó para ganar su división.

Mendoza, quien comenzó su etapa como técnico en los Yankees, está en la última temporada de su contrato, firmado en 2024. En su primera temporada alcanzó la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, perdiendo ante los campeones Dodgers. Luego el año pasado quedó eliminado y esta temporada la historia no parece ser distinta.

Los Mets se despidieron en el receso de temporada de jugadores emblemáticos como Pete Alonso y Edwin Díaz, pero también invirtieron en estrellas del calibre de Freddy Peralta, Jorge Polanco, Marcus Semien, Bo Bichette, Luis Robert Jr. y el cerrador Devin Williams.

¿Cuál fue la respuesta de Carlos Mendoza a la situación de los Mets?

Los Mets amanecieron este viernes a 11 juegos y medio de los Atlanta Braves, líderes de la división. En la historia, solo dos equipos han conseguido llegar a los playoffs tras un inicio de 10-21 o peor. "Tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que arreglar eso. Lo lograremos", dijo Mendoza, en rueda de prensa tras caer ante los Nationals.

¿Frustración en los jugadores de los Mets?

Luke Weaver, no ha sido el relevista de temporadas anteriores y ha mostrado su frustración en este inicio de campaña. El derecho permitió un jonrón de dos carreras de CJ Abrams en el octavo inning que puso en ventaja a los Washington Nationals, dándoles la victoria por 5-4 el jueves y propinando a los Mets su derrota número 17 en los últimos 20 juegos.

"Al final del día, esta búsqueda de la perfección es simplemente una mentalidad de fracaso bajo presión extrema", dijo Weaver en rueda de prensa. "Todos quieren ser el héroe porque nos importa y queremos ganar desesperadamente, pero no creo que el éxito viva en ese reino. Simplemente no es así, y creo que la libertad con la que jugamos día a día está siendo un poco sofocada".

Los Mets comienzan este viernes una serie de tres partidos de fin de semana ante los Angels, el equipo con el segundo peor récord de toda la MLB, con 12-20. En este momento, una barrida podría aliviar las cargas en la organización de Nueva York.

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