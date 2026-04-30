La polémica opinión de la leyenda de los Boston Red Sox Pedro Martínez sobre el despido de Alex Cora

Pedro Martínez, leyenda de los Boston Red Sox, se expresó sobre el despido de Alex Cora, quien fue separado de su cargo junto con todo su cuerpo técnico después de que el equipo de Nueva Inglaterra comenzara la temporada con récord de 10 victorias y 17 derrotas.

“Creo que Alex Cora hizo un trabajo tan sólido en Boston que cualquier cosa que saliera mal siempre iba a recaer sobre él. Boston es una ciudad que no soporta quedarse fuera de la contienda", dijo Martínez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown..

"El equipo necesita mirarse al espejo y decir: '¿estamos haciendo fundamentalmente lo que necesitamos hacer?`. ¡No solo son los managers! ¡Los jugadores deben rendir cuentas!”, añadió el ex lanzador dominicano.

Cora terminó su relación con la organización, con el legado del título conseguido en 2018, en la mejor temporada en la historia de la franquicia. Sin embargo, el equipo no consiguió llegar a la Serie Mundial desde entonces y eso parece haber colmado la paciencia de la directiva.

¿Cómo le fue a Alex Cora en la organización de Boston?

Bajo la dirección de Alex Cora, los Red Sox dejaron un récord de 619 victorias y 541 derrotas. El legado del manager puertorriqueño destaca por el campeonato de la Serie Mundial en 2018, además de haber llevado al equipo a la ALCS en 2021 y de asegurar un pase como comodín en 2025.

El estratega se ganó el respeto de todo el beisbol y fue el segundo manager latino en ganar un título de Serie Mundial, después del conseguido por Ozzie Guillén en 2005 al frente de los Chicago White Sox.

Pedro Martínez sobre la situación de Alex Cora y los Red Sox:



“Creo que Alex Cora hizo un trabajo tan sólido en Boston que cualquier cosa que saliera mal siempre iba a recaer sobre él. Boston es una ciudad que no soporta quedarse fuera de la contienda.



El equipo necesita… pic.twitter.com/gon17anqHn — La Nación Red Sox (@lanacionboston) April 29, 2026

¿Cuál fue el mensaje de despedida de Alex Cora para la directiva de Boston?

Esta semana se develó un email que el dirigente puertorriqueño habría enviado a la organización de Boston, agradeciendo la confianza y el tiempo trabajando juntos.

“Buenos días. Quería tomarme un momento antes de regresar a casa para agradecerles. Ser parte de esta organización ha significado mucho para mí. Como jugador y como manager. Como siempre les digo a los agentes libres, me alegra que mis hijos hayan crecido aquí. Es único, especial y mágico. Gracias por tratarme con respeto y, lo más importante, por aceptarme como AC. Estoy agradecido por esta experiencia, me hizo mejor persona", dijo Cora en su misiva.

¿Los jugadores de Boston se pronunciaron por el despido de Cora?

Trevor Story, uno de los veteranos del equipo, mostró respaldo para Cora esta semana. "Nos apoyó incondicionalmente todos los días", dijo Story. "Fue muy honesto con los jugadores, se sacrificó por nosotros e hizo todo lo que se le puede pedir a un manager y más. No puedo expresar lo agradecido que estoy de haber jugado para él. Sí, le tengo mucho cariño".

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