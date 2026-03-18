Las polémicas declaraciones de Vladimir Guerrero Jr. sobre la eliminación de República Dominicana

Vladimir Guerrero Jr. regresó al campamento de los Toronto Blue Jays con la herida abierta de la eliminación de República Dominicana ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Para él, si el torneo hubiera implementado el Sistema ABS, quizás ese polémico strike de Mason Miller a Geraldo Perdomo no hubiera significado la eliminación de su país.

"Es béisbol. Diré esto: si vamos a usar (el ABS) este año en la temporada regular, ¿por qué no lo usaríamos en el Clásico Mundial de Béisbol?", comentó Guerrero Jr. el miércoles tras regresar al campo de entrenamiento de primavera de los Azulejos, según Arden Zwelling de Sportsnet. "Todo el mundo lo sabía. (El árbitro) pensó que era strike; es humano. Pero todos los que lo vieron sabían lo que realmente sucedió".

Cabe recordar que al momento del ponche de Perdomo, los dominicanos tenían la carrera del empate en tercera base, y Fernando Tatís Jr. habría ido al bate con la carrera de la victoria en primera base.

Guerrero Jr. bateó de 18-8, con dos jonrones y ocho carreras impulsadas en el torneo, tras una histórica actuación en la postemporada que ayudó a los Azulejos a llegar a la Serie Mundial de 2025.

Vlad Guerrero Jr. on this call:



"It's baseball. I'll say this — if we're going to use [ABS] this year in the regular season, why wouldn't we use it at the WBC? Everybody knew. [The umpire] thought it was a strike, he's human. But everybody that saw it knew what really happened" https://t.co/aoAE8v9QxY — Arden Zwelling (@ArdenZwelling) March 18, 2026

"Al jugar en un torneo corto como el Clásico, no tienes la oportunidad de trabajar en ciertos aspectos", dijo Guerrero Jr. en referencia al poco margen de error que tienen las selecciones en el torneo organizado por la MLB.

"Cuando juegas para tu país, no hay tiempo para mejorar; simplemente tienes que salir al terreno y competir", agregó.

El primera base de los Blue Jays dejó promedios ofensivos de .292/.381/.467 con 34 dobles, 23 jonrones, 84 carreras remolcadas y .848 de OPS en la temporada de 2025, ganándose la invitación al Juego de Estrellas y hasta votos para el MVP de la Liga Americana.

En su carrera ya suma 5 invitaciones al clásico de mitad de temporada, un Guante de Oro y dos Bates de Plata. Además, pactó con Toronto una extensión de 14 temporadas y 500 millones de dólares garantizados, un acuerdo que arruinó los planes de equipos que lo buscarían en la agencia libre y que es histórico para la organización de Canadá. El salario promedio anual del infielder es de $35.7 millones.

República Dominicana había llegado de manera invicta a las semifinales, tras derrotar a Países Bajos, Nicaragua, Venezuela e Israel en la fase de grupos y a Corea del Sur con un KO en cuartos de final.

Sin embargo, los poderosos bates del equipo se apagaron contra Estados Unidos, apenas consiguiendo una carrera gracias al jonrón de Junior Caminero frente a Paul Skenes.

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