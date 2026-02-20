¿Por qué el relevista Rafael Montero no se ha reportado a los New York Yankees?

Los New York Yankees siguen esperando por la incorporación del relevista Rafael Montero a su campo de entrenamiento. El dominicano todavía no ha resuelto algunos asuntos vinculados con su visa de trabajo y por eso no se ha reportado al equipo en Tampa, Florida.

Montero es una de las incorporación del club para la temporada de 2026, después de firmar un contrato de ligas menores, con invitación al campo de entrenamiento. Los Yankees quieren probarlo en los juegos de exhibición para conocer el estado de su brazo.

El lanzador de 35 años de edad estuvo en tres equipos la temporada anterior, iniciando con los Astros, pasando por los Braves y terminando con los Tigers. Con las tres camisetas dejó un récord de 1-2 y efectividad de 4.48 en 59 presentaciones. En 60.1 entradas, Montero permitió 42 hits, otorgó 37 bases por bolas y ponchó a 58 rivales.

En 2025 el espigado lanzador dominicano inició la temporada con los Astros pero luego fue cambiado por Patrick Halligan el 8 de abril de 2025. Después en Atlanta pasó poco tiempo y fue cambiado antes de la fecha límite de transacciones, llegando a Detroit por el infielder Jim Jarvis.

Rafael Montero has yet to arrive at Yankees camp. He’s being delayed by a visa issue. — Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) February 19, 2026

Antes de esos tres movimientos, Montero había lanzado en tres equipos en su carrera: Mets (2014-2017), Rangers (2019-2020) y Marineros (2021). En su carrera, tiene números vitalicios de 23 victorias y 30 derrotas, con 30 rescates y una ERA de 4.68 en 380 encuentros disputados.

Montero buscará ganarse un puesto en un bullpen de los Yankees que parece estar repleto de talento. El cuerpo de relevistas del manager Aaron Boone incluye a David Bednar, el dominicano Camilo Doval, el puertorriqueño Fernando Cruz y Tim Hill.

Si Montero quiere hacer el equipo, debe estar dispuesto a ser parte del relevo largo, algo a lo que no ha estado acostumbrado a su carrera. Sin embargo, a los 35 años de edad, si quiere alargar su carrera, debe estar dispuesto a ser utilizado en varios roles.

Los Yankees se preparan para una temporada de muchos retos, con equipos en su división que se han reforzado bien como los Boston Red Sox o los Toronto Blue Jays. Quizás los del Bronx no se han movido tanto en el mercado, pero tienen una base sólida de jugadores que pueden llevar al equipo a la postemporada.

Más noticias sobre los New York Yankees