¿Por qué Sean Manaea quedó fuera de la rotación de los New York Mets en 2026?

El anuncio de la rotación de los New York Mets por el manager venezolano Carlos Mendoza reveló que el lanzador Sean Manaea no estará en el staff de iniciadores del equipo, que lo tendrá en un rol de relevo secundario en las primeras de cambio.

Mendoza explicó este sábado en el marco de los entrenamientos primaverales que Manaea se subirá al montículo justo después de cada abridor, siendo una especie de relevista largo, al menos en las primeras semanas de la campaña.

"Tenemos a seis muchachos lanzando realmente bien", afirmó Mendoza a la agencia AP. "Fuimos muy francos con todos ellos al inicio del campamento. Si todos se mantenían sanos, tendríamos que tomar algunas decisiones difíciles, y una de ellas implicaría que uno de ellos lanzara en ese tipo de rol".

Mendoza anunció que su rotación en la primera semana de la contienda de Grandes Ligas estará conformada por Freddy Peralta, David Peterson, Nolan McLean- quien acaba de lanzar en la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 con Estados Unidos contra Venezuela -, Clay Holmes y el japonés Kodai Senga.

The Mets plan to use Sean Manaea in a piggyback role to begin the season



Carlos Mendoza explains the decision: pic.twitter.com/xvzevk06Q2 — SNY Mets (@SNY_Mets) March 21, 2026

Peralta, el abridor del Opening Day, hizo 33 aperturas en su último año con los Brewers, en las que dejó balance de 17-6, efectividad de 2.70, WHIP de 1.075 y sumó 204 ponches en 176.2 innings lanzados. Fue líder en triunfos en la Liga Nacional y terminó quinto en la votación para el Cy Young.

Por su parte, Peterson, quien viene de ser invitado al Juego de Estrellas, dejó marca de 9-6 con 4.22 de efectividad, 150 ponches y 65 boletos en 168.2 innings de trabajo; McLean tendrá su primera campaña completa con los Mets tras dejar 2.06 de ERA en 8 salidas en 2025; Holmes volverá a ser abridor a tiempo completo tras exhibir 3.53 de efectividad con 129 ponches y 66 pasaportes en 165.2 entradas; y Senga será el último en el orden tras promediar 3.02 de promedio de carreras limpias permitidas en 22 aperturas la temporada pasada.

"No consideramos que necesitemos un sexto abridor por el momento", aclaró Mendoza. "Él (Manaea) llegará a abrir juegos para nosotros".

Manaea, de 34 años, ha sido abridor en 210 de sus 243 apariciones de por vida en la temporada regular. Firmó un contrato de 3 años y 75 millones de dólares tras registrar una marca de 12-6 con una efectividad de 3.47 en 2024. Sin embargo, en 2025 tuvo 5.64 de promedio de carreras limpias permitidas en 15 presentaciones, 12 de las cuales fueron como abridor.

Más contenido del Spring Training de MLB