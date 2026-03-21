La rotación oficial de los New York Mets para el inicio de la temporada de 2026

Los New York Mets se alistan para afrontar una temporada que tiene que ser de reivindicación tras lo sucedido en 2025, año en el que no pudieron disputar los playoffs. Y uno de los aspectos clave para el manager Carlos Mendoza en su rotación, la cual tiene definida para la primera semana de la campaña de 2026.

La llegada de Freddy Peralta desde los Milwaukee Brewers lo hará el abridor del Opening Day, pese a que las negociaciones de una extensión de contrato no han prosperado.

Peralta hizo 33 aperturas en su último año con los Brewers, en las que dejó balance de 17-6, efectividad de 2.70, WHIP de 1.075 y sumó 204 ponches en 176.2 innings lanzados. Fue líder en triunfos en la Liga Nacional y terminó quinto en la votación para el Cy Young.

“Estoy listo para esto (lanzar en el Opening Day)”, señaló Peralta durante los entrenamientos. “Me siento orgulloso de estar aquí y formar parte de los Mets. Es un mercado diferente, una ciudad diferente”, dijo a su llegada al club. “Mucho más fanáticos, mucha más gente mirando. Pero, siendo sincero, me gusta la competencia que voy a tener. Llevaba años pensando en lo que significa ser parte de un equipo de un gran mercado. Me emociona llegar a este equipo”.

Carlos Mendoza announces the Mets' rotation to begin the season



🔸 Thursday, March 26 : Freddy Peralta

🔸 Saturday, March 28: David Peterson

🔸 Sunday, March 29: Nolan McLean

🔸 Monday, March 30: Clay Holmes

🔸 Tuesday, March 31: Kodai Senga pic.twitter.com/6HIwzCYTqe — SNY (@SNYtv) March 21, 2026

Recuérdese que Peralta se encuentra en la última temporada de un contrato de 5 años y 15,5 millones de dólares que firmó con los Milwaukee Brewers en febrero de 2020. Milwaukee ejerció una opción de equipo por valor de 8 millones de dólares sobre el lanzador derecho en noviembre, dos meses antes de traspasarlo a los Mets a cambio de los prospectos Jett Williams y Brandon Sproat.

Por su parte, Mendoza también anunció que a Peralta le seguirán David Peterson, Nolan McLean - quien acaba de lanzar en la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 con Estados Unidos contra Venezuela -, Clay Holmes y el japonés Kodai Senga.

Peterson, quien viene de ser invitado al Juego de Estrellas, dejó marca de 9-6 con 4.22 de efectividad, 150 ponches y 65 boletos en 168.2 innings de trabajo; McLean tendrá su primera campaña completa con los Mets tras dejar 2.06 de ERA en 8 salidas en 2025; Holmes volverá a ser abridor a tiempo completo tras exhibir 3.53 de efectividad con 129 ponches y 66 pasaportes en 165.2 entradas; y Senga será el último en el orden tras promediar 3.02 de promedio de carreras limpias permitidas en 22 aperturas la temporada pasada.

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