¿Quién es Nolan McLean, el abridor de Estados Unidos contra Venezuela en la final del Clásico Mundial?

La selección de Estados Unidos disputará este martes en Miami su tercera final consecutiva en el Clásico Mundial de Béisbol y buscará el título ante el equipo de Venezuela con Nolan McLean como su abridor.

No es la situación ideal para el manager Mark DeRosa entregarle esa responsabilidad a un novato, pero no tiene disponibles a sus ganadores del Cy Young - Paul Skenes y Tarik Skubal - y nunca pudo contar con el lesionado Joe Ryan.

McLean ya debutó en esta edición del torneo con la escuadra estadounidense y fue derrotado, pero no parece estar intimidado ni por ese resultado ni por el gran escenario de jugar una final contra una alineación tan temible como la venezolana.

“Estoy hecho para esto”, le dijo el serpentinero al portal de MLB.com sobre su salida de esta noche en Miami. “He estado esperando toda mi vida algo así”.

"I've been waiting my whole life for something like this."



MLB's top pitching prospect Nolan McLean (#Mets) is in line to start for Team USA in the World Baseball Classic title game: https://t.co/zcWo6F678v pic.twitter.com/Fevtu72TnR — MLB Pipeline (@MLBPipeline) March 16, 2026

¿Quién es Nolan McLean?

Nolan McLean nació en Willow Spring, Carolina del Norte, el 24 de julio de 2001. Tiene 24 años de edad y estudió en Oklahoma State University. Fue seleccionado por New York Mets en la tercera ronda del draft de 2023 y debutó en las Grandes Ligas el 16 de agosto de 2025.

¿Cuál es su fortaleza?

De acuerdo con los reportes de los scouts, el derecho McLean posee como su principal arma una recta de dos costuras que alcanza las 97 millas y un "sweeper" que tiene un gran movimiento. El joven es considerado como una de las grandes promesas del pitcheo de los Mets.

¿Cómo le ha ido en el Clásico Mundial de 2026?

McLean fue el abridor de Estados Unidos en el juego de primera ronda contra la selección de Italia, que hasta ahora es la única derrota del equipo de Mark DeRosa en esta edición. El derecho permitió tres carreras limpias con cuatro hits (incluyendo dos jonrones) en tres entradas y se le apuntó el revés (0-1, 9.00 de efectividad, 4 ponches).

¿Qué números tiene Nolan McLean en MLB?

Con los New York Mets la temporada pasada tuvo ocho partidos al final de la campaña regular - todos como abridor del manager Carlos Mendoza - y dejó una efectividad de 2.08, con 57 ponches y 16 boletos en 48.0 innings lanzados y WHIP de 1.04. Ganó cinco juegos y perdió uno. Esa es la versión de McLean que DeRosa espera tener ante Venezuela.

¿Cómo es su contrato con New York Mets?

Los Mets le dieron contrato a McLean para la temporada de 2026, y tiene un salario garantizado de 791.500 dólares, que es el salario mínimo para un novato. Le quedan otras dos temporadas de pre-arbitraje antes de ser elegible al arbitraje y poder discutir su salario con la organización, y al menos otras tres campañas para ser agente libre.

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