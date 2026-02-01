¿Por qué Shohei Ohtani no lanzará con Japón en el Clásico Mundial de 2026?

Japón conoció este fin de semana de la voz del manager de Los Angeles Dodgers, Dave Roberts, que su estrella, Shohei Ohtani, no lanzará durante el Clásico Mundial de Béisbol que comenzará en marzo, asegurando que sólo lo hará como bateador designado.

Roberts le comunicó a la prensa, según Jack Harris, del California Post, que esta decisión es del jugador, por lo que el equipo no tuvo nada qué ver en que el cuatro veces ganador del MVP solo pueda batear en la justa internacional.

Ken Rosenthal y Evan Drellich, de The Athletic, agregaron que quizás Ohtani no haya tenido cómo pagar el seguro médico que le hubiera permitido lanzar, así sea como relevista. Y es que aún está fresco el recuerdo del ponche que le propinó a Mike Trout para que Japón ganara el Clásico Mundial pasado.

Dave Roberts revealed that Shohei Ohtani has decided not to pitch in the 2026 World Baseball Classic. Ohtani will still DH for Japan. pic.twitter.com/NY6ekvqFve — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 31, 2026

Roberts, por su parte, aseguró que el jugador de dos vías sí estará listo para lanzar con los Dodgers para el inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas, regresando a tiempo completo a la rotación completamente recuperado de su codo.

“Yoshi siente que quiere asumir el reto y se siente bien, y nosotros lo apoyamos”, dijo Roberts, según Beth Harris, de The Associated Press.

Ohtani viene de ganar el MVP de la Liga Nacional en 2025, siendo líder del circuito en anotadas (146), slugging (622) y OPS (1.014), remolcó mas de 100 carreras (102) por tercera vez en su carrera y tuvo su segunda temporada con más de 50 jonrones con un tope personal de 55. Además, tuvo 14 aperturas entre junio y septiembre, con balance de 1-1, efectividad de 2.87 y 62 ponches por 9 boletos. En la postemporada lanzó 20.1 entradas en cuatro apariciones, incluyendo una salida de 2.1 innings en el Juego 7 de la Serie Mundial con apenas tres días de descanso.

“Estoy feliz de jugar nuevamente representando a Japón”, escribió Ohtani en japonés el 23 de diciembre.

Ohtani vs Trout in the WBC. What an unreal moment this was. pic.twitter.com/Lq1ineziUR — Baseball’s Greatest Moments (@BBGreatMoments) June 30, 2025

La de 2026 será la segunda participación de Ohtani en el Clásico Mundial. Su debut en la edición de 2023 fue de ensueño y se llevó el premio al Jugador Más Valioso con average de . 435, OPS de 1.345 y una marca de 2-0 con efectividad de 1.86 como lanzador.

Japón estará en el Grupo C del Clásico Mundial junto a Corea del Sur, Australia, República Checa y Chinese Taipei (Taiwán). Este grupo se jugará en el Tokyo Dome de Tokio entre el 5 y el 10 de marzo de 2026.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol