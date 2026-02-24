¿Puede un jugador de la MLB participar en el Clásico Mundial de Béisbol sin seguro?

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha tenido muchas críticas por las notables ausencias en cada uno de los equipos participantes. Por ser un torneo organizado por MLB, hay ciertas restricciones que atentan contra el espectáculo, ya que desde 2006, año en el que se jugó el primer evento, la fecha del torneo es en marzo, previo al comienzo de la temporada de Grandes Ligas.

Muchos peloteros deciden no atender el llamado de sus selecciones para mantenerse enfocados en los campos de entrenamiento de sus equipos, esperando conseguir un puesto en el roster del Opening Day.

Otros no reciben la aprobación del seguro para jugar con la tranquilidad de que no perderán parte o su salario completo de la temporada 2026 si llegan a lesionarse durante el torneo.

El reconocido periodista de ESPN, Enrique Rojas, reveló que Miguel Cabrera, figura de Venezuela, participó en la edición de 2023 sin la aprobación de su seguro. Carlos Santana, veterano de República Dominicana, jugará sin esa póliza en la edición del 2026.

Santana firmó un contrato por una temporada a cambio de 2 millones de dólares con los D-Backs, con los que alcanzará su temporada 17 en las mayores. Los Diamondbacks le permitirán al veterano participar en el evento de selecciones y asumir cualquier riesgo si ocurre una lesión.

Nadie, ni siquiera una organización de Grandes Ligas, le puede exigir a un pelotero no participar con su selección. Sin embargo, sí le pueden sugerir que no lo haga y quedará de parte del pelotero arriesgarse a jugar sin el consentimiento de su organización o sin el seguro para respaldar su salario.

¿Cuál es este seguro y cómo funciona?

Está establecido que para que un jugador de Grandes Ligas (o al menos en el roster de 40) participe en el Clásico Mundial de Béisbol debe contar con un seguro que garantice su salario. Las lesiones en la competencia no son un hecho aislado y ya lo vivieron en carne propia los Mets cuando Edwin Díaz se lastimó la rodilla en la edición de 2023 y necesitó una cirugía que le hizo perder toda la temporada.

Hay una sola compañía aseguradora para el Clásico, NFP (Team Scotti), una empresa que cuenta con la aprobación de MLB y la MLBPA (la Asociación de Peloteros). Esta compañía hace que los jugadores se sometan a exámenes físicos “para ayudar a distinguir las lesiones sufridas durante el Clásico Mundial de Béisbol de las preexistentes”, de acuerdo con la explicación que ofrece Shawn Spradling en sus redes.

¿Qué cubre este seguro?

La respuesta es simple, esta aseguradora responde por el salario garantizado de un jugador, según como está establecido en su contrato.

SI llega a sufrir una lesión, la organización a la que pertenece el pelotero no perderá dinero porque recibirá el pago del seguro por el salario correspondiente a los días de juego que esté fuera.

Si un jugador es considerado “no asegurable”, hay escenarios posibles que pueden contemplarse:

Jugar en el Clásico Mundial de Béisbol sin seguro y arriesgar su salario.

Jugar en el Clásico Mundial de Béisbol y pagar su propio seguro.

No participar en el Clásico Mundial de Béisbol.

¿Cuál es el problema aquí? Que como bien explica Spradling. “Si un jugador NO ASEGURADO pierde cualquier tiempo de juego debido a una lesión sufrida durante el CMB, los equipos de la MLB no están obligados a pagarle por los partidos perdidos”.

Francisco Lindor no jugará con Puerto Rico el Clásico Mundial 2026 | Sam Navarro-Imagn Images

¿A qué jugadores no les fue aprobado el seguro y decidieron no participar en el Clásico Mundial 2026?

Hay muchísimos casos de peloteros que no estarán en el Clásico Mundial de 2026 por no tener la aprobación de su seguro. La gran mayoría ha aceptado la decisión y se han retirado del torneo. A continuación repasamos las ausencias más notables por este tema:

Puerto Rico: Francisco Lindor, Carlos Correa, José Berríos, Victor Caratini, Emilio Pagán, Alexis Díaz y Yacksel Ríos.

Venezuela: Carlos Narváez, Miguel Rojas, José Altuve, Oddanier Mosqueda, José Alvarado, Martín Pérez.

México: Isaac Paredes, José Urquidy, Marcelo Mayer.

República Dominicana: Elly De La Cruz.

Estados Unidos: Mike Trout.

Panamá: Justin Lawrence.

