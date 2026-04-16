¿Qué deben hacer los Yankees con Jazz Chisholm Jr.?

Desde el Spring Training de MLB Jazz Chisholm Jr. envió un mensaje a la gerencia de los New York Yankees dejando saber que quiere seguir siendo parte del conjunto del Bronx.

El momento era propicio para hablar de sus expectativas, porque el infielder nacido en Bahamas entró a su último año de arbitraje antes de la agencia libre y aspira a recibir una oferta de extensión de contrato para quedarse como segunda base en Nueva York.

Sin embargo, de momento no hay indicios de que Chisholm verá cumplido su deseo. Ha dicho que busca un acuerdo de entre 8 y 10 temporadas que le reporte el pago de 35 millones de dólares anuales. Todavía es temprano en la campaña y la fecha límite de cambios está pautada para el 31 de julio, pero de seguro los neoyorquinos ya están evaluando todos los escenarios posibles con su infielder.

Jazz Chisholm Jr. is wearing his pants like Jackie Robinson tonight as a tribute 💙#Jackie42 pic.twitter.com/Bkey9u1ad0 — MLB (@MLB) April 15, 2026

¿Qué números tiene Jazz Chisholm Jr. con los Yankees?

El jugador de 28 años de edad llegó a los Yankees en 2024 por la vía del cambio, procedente de los Miami Marlins. En un principio aceptó ser antesalista, a pesar de que nunca antes había jugado en esta posición, pero en 2025 se quedó como titular de la antesala y tuvo el mejor año ofensivo de su carrera, fue por segundo vez al Juego de estrellas, ganó su primer Bate de Plata y se unió al club 30-30.

Sus números fueron de .242/.332/.481, .813 de OPS, 31 jonrones, 15 dobles, 80 carreras impulsadas y 31 bases robadas (con topes personales en cuadrangulares y remolcadas). Este año no ha podido tener estadísticas similares y es uno de los peores bateadores de la escuadra de Aaron Boone (aunque es líder del conjunto en estafadas con 7) con línea de .185/.243/.262. OPS de .504, cinco dobles como únicos extrabases y apenas tres remolcadas.

¿Cuál es su valor de mercado?

En su último año de arbitraje, Chisholm y los Yankees acordaron un salario de 10.2 millones de dólares por la temporada de 2026. El infielder será agente libre cuando termine la Serie Mundial y se estima que su valor de mercado ronde los $12.8 millones de salario promedio en un acuerdo multianual. Algunos analistas piensan que puede ir tras un contrato de entre 100 y 200 millones de dólares.

¿Cuáles son los posibles escenarios?

En las oficinas dirigidas por Brian Cashman deben responderse algunas preguntas en el caso de Jazz Chisholm Jr. ¿Deben darle una extensión?, ¿deben cambiarlo?

Una extensión está prácticamente descartada, pues las aspiraciones del jugador de Bahamas son muy elevadas para un equipo que tiene varios compromisos multimillonarios en la nómina y que ve con preocupación el arranque de temporada del infielder, con un desempeño ofensivo muy pobre y problemas defensivos que han ocasionado más de una derrota.

Siempre está latente la posibilidad de un cambio, sobre todo si puede estar involucrado en un paquete que reporte un retorno importante para los Yankees, pero es pronto para saber si ese será el camino que tomen en Nueva York. Al menos de momento luce que el destino de Chisholm puede ser exactamente el mismo que tuvo Gleyber Torres hace un par de temporadas y en una situación similar: lo conservarán hasta el término de la campaña.

La posibilidad de que tenga un final distinto al del venezolano y no se marche a otro lugar en la agencia libre radicará en el desempeño ofensivo que pueda tener, pero debe despertar ahora mismo.

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