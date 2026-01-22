¿Qué se puede hacer en Jersey Street antes de un juego de los Boston Red Sox?

Llegar temprano a Jersey Street, caminar hacia el Fenway Park, comprar algún souvenir de los Boston Red Sox y disfrutar de un buen hot dog, suele ser una gran experiencia para los aficionados del beisbol, que destacan esta calle como mística, por todo el ambiente que se genera cuando el equipo juega como local.

Varias horas antes de iniciar el partido, la calle cierra su tráfico vehicular, para permitir que los asistentes al estadio puedan caminar hacia el mismo, sin ningún contratiempo. Suele haber una fuerte presencia policial para evitar cualquier inconveniente, sobre todo cuando los Red Sox enfrentan a los Yankees, su archirrival.

El ambiente es de fiesta y muy familiar. Los artistas plásticos, cantantes y escultores se posan en cada esquina, haciendo que la experiencia sea mucho más acogedora. La gastronomía está presente y también la venta de bebidas refrescantes.

¿Qué ofrece la Jersey Street en los días de partido?

Aunque no tengas boleto para ir al juego, vivir la movida de Jersey Street es una gran opción, ya que puedes ver el juego en los distintos bares que están cerca del estadio. Hay muchísima gente caminando, viendo a los artistas en la calle.

Varias bandas locales se posan en las aceras para entretener a los caminantes. También los escultores y artistas emergentes que quieren reconocimiento o alguna propina que les puedan regalar los aficionados del beisbol.

Pero en cuanto a la música, la banda más importante que suele estar en esa calle los días de juego son los Hot Tamales Brass Band, una banda dedicada al jazz que aprovecha la movida de los Red Sox para mostrar su música.

La fotografía como parte de la experiencia

La mascota de los Red Sox, Wally the Green Monster, suele aparecer en esta calle para tomarse fotografías con los aficionados del equipo, sobre todo con los más pequeños de la casa. Tessie, la hermana de Wally, también se dedica a recorrer esta calle los días de juego.

En algunas ocasiones especiales, hay eventos con exjugadores, que firman autógrafos y se toman fotos con los aficionados. En la mayoría de las ocasiones cuando esto sucede es en la postemporada.

Los artistas aprovechan la movida de Jersey Street | Boston Globe/GettyImages

¿Cuál es la gastronomía que predomina en la zona?

Los hot dogs siguen siendo el platillo favorito de los aficionados del beisbol y en las cercanías de Fenway Park sigue siendo el más vendido. El Clam Chowder (crema de almejas) también es de los más vendidos.

Las bebidas refrescantes y la cerveza también están disponibles para los consumidores en varios puestos de la calle. También los aficionados pueden entrar a la tienda oficial del equipo para comprar la mercancía del equipo.

