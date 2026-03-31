¿Qué tiene que pasar para que el dominicano Carlos Lagrange suba a la MLB con los Yankees?

No hubo un jugador que dejara mejor impresión en el Spring Training de los New York Yankees que Carlos Lagrange, el segundo mejor prospecto de la organización.

El derecho dominicano de 22 años de edad recibió elogios del cuerpo técnico y de estrellas de MLB como Gerrit Cole y Max Fried, y se creyó que haría el roster del Opening Day. Pero los del Bronx no cambiaron su plan y lo enviaron a Triple A para comenzar la campaña. En su primera salida de 2026 con el Scranton alcanzó las 101.3 mph, que es la velocidad más alta registrada en los primeros días de la temporada de ligas menores, según MLB Pipeline.

Todo apunta a que Lagrange conseguirá debutar en Grandes Ligas en cualquier momento de la temporada. “Ese momento llegará cuando tenga que llegar”, dijo el manager Aaron Boone. “Estoy muy entusiasmado con él y convencido de que en algún momento tendrá un gran impacto en nosotros”.

1. Que mantenga su dominio en Triple A

Lagrange tiene 304 ponches en cinco temporadas en las ligas menores, y desde la primavera está recibiendo más atención por la velocidad de sus pitcheos, pero sobre todo porque la exhibe de manera consistente. Boone dijo que fue difícil la decisión de enviarlo a las menores, y si el dominicano tiene una campaña brillante en Triple A en las próximas semanas seguirá forzando a los Yankees a subirlo a Grandes Ligas.

2. Las necesidades del equipo

New York Yankees tiene esperanzas en Carlos Lagrange | Junfu Han / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

En Nueva York esperan la pronta incorporación de Carlos Rodón a la rotación de abridores y el regreso de Gerrit Cole entre mayo y junio, pero la temporada de MLB es larga y los Yankees tienen grandes aspiraciones. Si se presenta alguna lesión en el cuerpo de lanzadores, o alguno de los abridores tiene un bajón de rendimiento de seguro Carlos Lagrange será la primera opción para venir en auxilio del cuerpo técnico. Tal vez ni siquiera como abridor, sino para reforzar el bullpen.

3. Que complete su desarrollo

El dominicano se siente listo para lanzar en Grandes Ligas (y el receptor Austin Wells está de acuerdo). “Atacar la zona, poder ejecutar con dos strikes de manera más consistente, mantener la calma en el montículo sin importar la situación”, dijo Lagrange sobre su desempeño en la primavera. “Creo que hacer eso me da una buena idea de que estoy listo para competir”. Pero Boone siente que todavía debe trabajar en algo y probablemente sea en su control. Una vez que haga ese ajuste, llegará su momento de debutar en MLB.

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