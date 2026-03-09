Tarik Skubal no lanzará más con el Team USA en el Clásico Mundial de Béisbol

Los aficionados del Team USA no podrán seguir disfrutando de Tarik Skubal por el resto del Clásico Mundial de Béisbol, ya que el lanzador de los Detroit Tigers decidió no seguir participando en el torneo y regresar al campo de entrenamiento de su equipo.

Después del compromiso de este lunes frente a México, el actual Cy Young de la Liga Americana se reportará a su equipo. Aunque era un plan que se tenía previsto desde antes de comenzar el torneo, no se había anunciado de forma oficial.

"Intentamos que funcionara, pero simplemente no se pudo", comentó Skubal, según Chandler Rome de The Athletic. "Lo odio, pero está bien. Seré el primero en inscribirme para los Juegos Olímpicos de 2028, o para el próximo Clásico Mundial; ahí también seré el primero".

Skubal había dicho que solo iba a estar en una apertura, pero luego pareció cambiar de opinión, aunque en definitiva se quedará en solo el juego que inició contra Gran Bretaña. El zurdo solo concedió una carrera limpia y dos hits, sin dar boletos y con cinco ponches tras realizar 41 lanzamientos en tres entradas.

Skubal, dos veces ganador del Cy Young en la MLB, ganará 32 millones de dólares en su contrato con los Detroit Tigers esta temporada. Luego este mismo año podrá probar la agencia libre. Si tiene otra temporada similar a la anterior, podríamos estar a las puertas del mejor contrato para un abridor en la historia del juego.

"Siempre dimos por hecho que se iría después de la fase de grupos", dijo Mark DeRosa, manager del Team USA. "Sé que eso se nubló un poco porque subir al montículo con la camiseta de EE. UU., estar en la habitación con estos chicos, es especial. Pero se irá después de esta noche y regresará a Lakeland para estar en el campamento de los Tigres".

Skubal pensó en aumentar sus aperturas en el Clásico después de sentir la emoción de representar a su país, en su salida contra Gran Bretaña. Sus declaraciones hicieron pensar que podía alargar su estadía con el equipo, pero al final no sucedió así.

"No esperaba que este tipo de emociones me invadieran la mente ni que mis pensamientos cambiaran", dijo Skubal el pasado sábado. "Estaba muy comprometido con empezar y volver al campamento. Obviamente, las cosas han cambiado. Por eso voy a tener algunas conversaciones e intentar encontrar un plan. Pero sí, no lo sé".

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol