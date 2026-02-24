¿Quién será el abridor de República Dominicana contra Venezuela en el Clásico Mundial 2026?

El manager de República Dominicana, Albert Pujols, anunció este martes la rotación oficial de su equipo de cara al Clásico Mundial de Béisbol de 2026, el cual debe ser de reivindicación para la selección tras no poder pasar de la fase de grupos en la edición de 2023.

Cristopher Sánchez se medirá a Nicaragua, Luis Severino a Países Bajos, Brayan Bello a Israel y el ganador del Cy Young de la Liga Nacional Sandy Alcántara cerrará la fase de grupos ante Venezuela, en un partido que puede definir el primer lugar de la llave y dilucidar quién se medirá a Japón en la siguiente ronda.

Ese partido contra Venezuela será especial para Alcántara, ya que podrá tomar revancha tras ser castigado por sus rivales de turno en el Clásico Mundial de 2023.

Recuérdese que el derecho, de 30 años de edad, representó a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, teniendo apenas una apertura por la temprana eliminación del equipo caribeño. Apenas pudo trabajar 3.2 entradas ante Venezuela, permitiendo 5 imparables, 3 carreras limpias, y otorgando 3 boletos y un par de ponches con 64 pitcheos.

"Pienso que no fue el equipo el que perdió, pienso que fui yo por fallar pitcheos. Tengo mi cabeza en alto porque sabemos que el próximo partido lo vamos a ganar", dijo Alcántara tras el duro revés y sin saber que quedarían eliminados.

Alcántara, pese a su historial de lesiones, estará con los dominicanos, esto en el marco de su último año de contrato garantizado con los Marlins, en el cual devengará 17.3 millones de dólares. El acuerdo tiene una opción del club para el 2027 por 21 millones de dólares que el equipo se reservará para ver su rendimiento durante la campaña de las Grandes Ligas.

El dos veces invitado al Juego de Estrellas dejó marca de 11-12 con 5.36 de efectividad, 142 ponches, 57 boletos, 1.271 de WHIP y 4.28 de FIP en 174.2 innings de trabajo en la campaña de 2025, en la que ha sido una de sus zafras más irregulares del último lustro.

En 2022 fue el ganador del Cy Young de la Liga Nacional y quedó décimo en las votaciones al MVP. En esa campaña dejó marca de 14-9 con 2.28 de efectividad, 207 ponches, 50 boletos, 6 juegos completos, 2.99 de FIP y 0.980 de WHIP en 32 aperturas y 228.2 innings trabajados.

