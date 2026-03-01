¿Quién es el único jugador que ha ganado dos veces el MVP del Clásico Mundial de Béisbol?

Shohei Ohtani buscará igualar la hazaña de su compatriota, Daisuke Matsuzaka, quien es el único jugador que ha ganado dos veces el MVP del Clásico Mundial de Béisbol.

Ohtani logró su primer MVP en el 2023, registrando un promedio de .435 producto de 10 imparables en 23 viajes al plato. Su capacidad para llegar a las bases fue notable (OBP de .606), y gracias a su fuerza (SLG de .739), alcanzó un impresionante OPS de 1.345. En su cuenta personal sumó un cuadrangular, cuatro dobles, ocho remolcadas y nueve anotadas.

Como lanzador, solo permitió dos carreras limpias en 9.2 entradas de labor, con una efectividad de 1.82, con 11 ponches y apenas dos boletos. Si logra tener una actuación similar en 2026, estaría igualando a Matsuzaka, una leyenda del beisbol japonés.

Ohtani lidera al equipo de Japón para el Clásico Mundial 2026, en el que buscarán defender la corona obtenida en 2023, cuando lograron vencer en la final a Estados Unidos, cerrando el juego como lanzador y ponchando al que para ese entonces era su compañero de equipo, Mike Trout.

¿Cómo fue la hazaña de Matsuzaka con dos MVP en el Clásico?

Matsuzaka se internacionalizó en la edición de 2006 del Clásico Mundial de Béisbol, siendo MVP de ese torneo. Pero también ratificó su dominio en este tipo de torneos en 2009, siendo clave nuevamente para que su país levantara dos trofeos consecutivos.

El abridor derecho logró tres victorias en cada uno de esos torneos, que lo convierten en el líder en victorias de todos los tiempos con 6. Los números del nipón fueron impresionantes: 1.95 de efectividad en 6 aperturas en 27.2 entradas de labor.

¿Cómo fue la carrera de Matsuzaka en la MLB?

El nacido en Tokio, Japón, se ganó un contrato con los Boston Red Sox en 2007, después de lo que fue su actuación en el Clásico Mundial de 2006, en el que sorprendió al mundo con su dominio, su velocidad y su liderazgo sobre el montículo.

Aunque se esperaba más de él en su carrera, tuvo buenos años con Boston. Comenzó su primera temporada con 26 años de edad y terminó con seis temporadas con los Red Sox y dos con los New York Mets.

Dejó efectividad de 4.45 en su carrera, con 56 victorias y 43 derrotas, en 790.1 entradas. Nunca pudo ir a un Juego de Estrellas, ni ganar un Guante de Oro y ni siquiera pelear por el Cy Young. Las lesiones afectaron su carrera en la MLB, pero su mejor versión la tuvimos en el Clásico Mundial.

