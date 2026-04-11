¿Quiénes fueron los prospectos que sacrificaron los Yankees en el cambio por Ryan McMahon?

La tercera base ha sido un problema para los New York Yankees desde hace varias temporadas, y desde 2018 han visto desfilar al menos a ocho jugadores en esa posición. Por eso no fueron sorpresa los rumores que los vinculaban en el mercado de cambios de la campaña de 2025 en MLB.

En el Bronx intentaron sumar a Eugenio Suárez, pero las conversaciones con Arizona no prosperaron y cambiaron el plan. Terminaron adquiriendo a Ryan McMahon, un bateador zurdo que suma cinco campañas seguidas con al menos 20 cuadrangulares y que tiene una defensa de élite.

Hasta ahí no había problemas. Desde el Bronx enviaron a Colorado a dos prospectos de pitcheo, el zurdo Griffin Herring y el derecho Josh Grosz, en ese momento ambos tenían 22 años de edad y estaban ubicados en el top 20 de las promesas en las granjas neoyorquinas.

The New York Yankees are acquiring third baseman Ryan McMahon in a trade with the Colorado Rockies, sources confirm to ESPN. — Jeff Passan (@JeffPassan) July 25, 2025

El problema es que en este comienzo de zafra McMahon ha podido conectar apenas dos sencillos y suma un par de carreras impulsadas, con promedios alarmantes de .069/.250/.069 y OPS de .319, unos números que hacen cuestionar la transacción.

¿Qué números tienen Griffin Herring y Josh Grosz?

Herring era el quinto mejor prospecto de los Yankees, fue seleccionado en la sexta ronda del draft de 2024 y firmó por $797.500; Grosz ocupaba el número 18, y tenía 20 años cuando Nueva York lo seleccionó en la undécima ronda de ese mismo 2024 y lo contrató por 150.000 dólares.

Actualmente el zurdo Herring ocupa el noveno lugar entre las promesas de los Rockies y tiene programado debutar en las mayores en 2027. Fue asignado a la sucursal Doble A y permitió cuatro carreras en su primera apertura de 2026, para poner su efectividad en 12.00. Había dejado efectividad de 1.89 en tres aperturas en tres niveles de ligas menores en 2025, con 149 ponches en 119.1 innings. Lo invitaron al Spring Training pero solo lanzó en un juego.

Grosz ahora pertenece a los Arizona Diamondbacks, no está en el top 30 de prospectos de la organización, comenzó el año en la filial Doble A y tiene efectividad de 9.00 en sus primeras dos aperturas.

¿Valió la pena sacrificarlos?

Aunque de momento Ryan McMahon no esté aportando en el aspecto ofensivo, le dio estabilidad a la defensa del infield y su llegada supuso una respuesta a una necesidad puntual -y urgente- que tenían los Yankees, por lo que se justifica el sacrificio de los dos prospectos.

Si Herring y Gorsz continúan evolucionando y en el futuro próximo se convierten en lanzadores elitistas, la discusión se reabrirá, pero ahora mismo no se puede cuestionar la decisión de la gerencia del Bronx.

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