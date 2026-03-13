Randy Arozarena utiliza Venezuela y República Dominicana para enviar mensaje al Team USA

Randy Arozarena utilizó sus redes sociales para llevar un mensaje al Team USA, comparando la hermandad y la buena relación que hubo entre los peloteros en el compromiso entre Venezuela y República Dominicana, en la que ambos equipos se jugaban el primer lugar del Grupo D.

República Dominicana terminó venciendo a Venezuela 7 carreras por 5 y se quedó con el primer lugar de su grupo, pero esa rivalidad en el terreno de juego no impidió que se mostrara un respeto tremendo entre los jugadores de ambas naciones.

De hecho, al empezar el partido, Fernando Tatís Jr. como primer bate de Dominicana y William Contreras, como receptor de Venezuela, se dieron un abrazo justo antes del primer pitcho.

Arozarena subió esta imagen a redes sociales en una notable muestra de enviarle un mensaje al Team USA y, sobre todo, al receptor Cal Raleigh, su compañero de equipo en los Seattle Mariners quien no le respondió el saludo en el duelo entre México y Estados Unidos de la primera ronda.

Randy Arozarena's IG Story today. 👀 pic.twitter.com/upZrzRlt6P — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) March 12, 2026

¿Qué dijo Randy Arozarena de Cal Raleigh?

Arozarena se molestó con Raleigh por no saludarlo desde el plato en el compromiso entre el Team USA y México. El jardinero mostró su frustración con los periodistas que cubrían al equipo mexicano después de la derrota.

“Lo primero y único que él (Raleigh) tiene que hacer es darle gracias a Dios de que tiene buenos papás; que sus papás están muy bien educados. Hace dos días los pude ver en el hotel y me fueron a saludar, me dieron un abrazo y me dijeron que estaban muy orgullosos de mí, de poder verme otra vez”, reveló Arozarena, antes de utilizar un lenguaje soez para referirse directamente al catcher y bateador ambidiestro, y finalizar abruptamente la entrevista. "Se lo quiero decir a lo cubano, lo que tiene que hacer es irse por casa de la pi..., a lo mexicano: que se vaya para casa de la ver... Y en inglés: El 'good to see you' que me dijo, que se lo meta en el cu...".

¿Qué dijo Cal Raleigh de Randy Arozarena?

Raleigh dijo que por su concentración con el juego, no le dio el saludo a su compañero de equipo, aunque aclaró que le tiene un gran cariño y le respeta mucho.

“No hay ningún problema”, aseguró Raleigh para MLB.com. “Quiero mucho a Randy. Como dije, cuando estamos de regreso enSeattle, es mi hermano. Es familia. … Tengo una responsabilidad con mis compañeros y con el país de estar enfocado y concentrado. Y como dije, no hay daño ni mala sangre. No hay nada detrás de esto. No importa quién esté del otro lado".

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