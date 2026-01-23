Ranking de los mejores asientos en el Yankee Stadium por precio

El Yankee Stadium es un estadio moderno, inaugurado en 2009, con una capacidad para 46.537 espectadores. Sigue siendo el estadio más visitado de las Grandes Ligas año tras año, por la gran legión de aficionados que tienen los New York Yankees.

Ir al Yankee Stadium es una parada turística obligatoria en Nueva York. Aunque muchos prefieren la opción de comprar el tour oficial del equipo y recorrer todos los rincones del estadio acompañado por un guía, la energía que se siente en un juego del equipo más ganador de la MLB es una gran experiencia para los amantes del beisbol.

Para comprar boletos hay que hacerlo con mucha anticipación, ya que la mayoría de los encuentros de los Yankees están agotados. Sin embargo, en juegos de baja demanda, suelen habilitar la compra de tickets por Internet, aunque hay que estar muy seguro de hacerlo en la página oficial del equipo para evitar la reventa y las estafas.

A continuación, te contamos las mejores zonas para adquirir boletos en el Yankee Stadium, aunque desde cualquier asiento del estadio se tiene una visión privilegiada del campo de juego.

6. Bleachers

Si quieres una foro con los jardineros, los bleachers son la mejor opción | Dustin Satloff/GettyImages

Es la zona que está ubicada detrás de las paredes de los jardines del estadio. Es la más económica, pero también cuenta con un gran ambiente, ya que se dice que los aficionados más fieles suelen estar ubicados en esa zona. Los precios van desde los $15 hasta los $30, aunque esta cifra puede aumentar dependiendo del partido. También los costos suben si se trata de juegos de postemporada. Los asientos son bancas de metal, a diferencia de las cómodas sillas con respaldar de otros lugares del recinto ubicado en el Bronx.

5. Grandstand Level

Ofrece una gran visual del terreno de juego desde las alturas | Icon Sports Wire/GettyImages

Es una zona que combina la economía con buenos asientos. Si quieres ver el juego cómodo y no gastar mucho, esta, sin duda alguna, es la mejor opción. Este lugar está ubicado en la parte más alta del estadio, señalada como la sección 400. Los costos varían por la demanda del juego, pero suelen costar entre 30 y 40 dólares. Si es un partido de postemporada o contra los Boston Red Sox, seguramente el precio va a aumentar. El pasillo ofrece una gran cantidad de opciones de comida y bebida. Quizás es un poco lejos para apreciar a tus jugadores favoritos, pero el estadio tiene una pantalla gigantes que te hace sentirte cerca de la acción.

4. Terrace Level y Main Level

Los aficionados de los Yankees son fieles con su equipo | Boston Globe/GettyImages

Es el punto intermedio en cuanto a los puestos se refiere en el Yankee Stadium. No es un boleto económico, pero tampoco es el más caro. Eso sí, tiene una visión perfecta del terreno de juego y hay un gran ambiente. La mayor parte de los abonados tienen puesto asegurado en esta zona. Tiene un costo entre los 60 y 150 dólares por boletos. Cuenta con acceso rápido a la tienda oficial del equipo, además de los concesionarios de comida y bebida. Si quieres una experiencia más enriquecedora, este es el sitio.

3. Field Level

Este lugar ofrece una vista privilegiada de la acción de juego | New York Yankees/GettyImages

Si quieres estar muy cerca de los jugadores, tu bolsillo debe aguantar el costo de estar en este lugar. Están ubicados en la sección 100 del estadio y se ve muy de cerca a las estrellas como Aaron Judge, Jazz Chisholm Jr., Giancarlo Stanton, entre otros. Tiene un costo de 180 a 450 dólares por partido. Conseguir boletos en esta ubicación suele ser complicado, ya que muchos son abonados. Está muy cerca de restaurantes de alta gama y es una gran experiencia para los amantes de este club.

2. Jim Beam Suite

Artistas como Spike Lee suelen tener puestos reservados en esta zona | Elsa/GettyImages

Es una opción de lujo y muy exclusiva en Yankee Stadium. Tiene entrada privada, salones especiales de comida y bebida para los asistentes, con televisores para que no te pierdas la acción de juego. El costo de un boleto de este tipo es de 250 a 600 dólares, dependiendo del rival en turno de los Yankees. Incluso el precio puede aumentar si se trata de un juego de postemporada. La visión es magnífica, muy cerca del receptor y el lanzador.

1. Legends Suite

Bad Bunny asistió a encuentros de los Yankees en la postemporada pasada | Al Bello/GettyImages

Son los puestos más costosos y exclusivos del Yankee Stadium. Estos puestos casi siempre están reservados en su totalidad para invitados especiales, artistas y familiares de los peloteros estelares. Su costo tiene un rango de entre 800 y 2.500 dólares por juego, dependiendo de la importancia del mismo. Tiene un estacionamiento preferencia, un menú cinco estrellas, bebidas premium y los asientos más cómodos y con mejor visión de todo el estadio.

Más noticias sobre los New York Yankees