La reacción de Miguel Cabrera al saber que Venezuela clasificó a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028

Miguel Cabrera no pudo ocultar su emoción después del triunfo de Venezuela sobre Japón en el marco de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, el cual no sólo les da la oportunidad de jugar por ir a la final del torneo, sino que les dio el boleto a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

"Miggy" forma parte del cuerpo técnico del manager Omar López y en el partido ante Japón estuvo muy involucrado, no en vano se le vio reclamándole al umpire de primera base en más de una ocasión tras un polémico ponche a Ronald Acuña Jr. en el quinto inning.

"¡Además de que ganamos, vamos a las Olimpiadas. Vamos!", gritó el futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown en sus redes sociales, en medio de un clubhouse eufórico.

Cabrera es dueño de dos MVP, incluyendo una Triple Corona ofensiva, igual que siete Bates de Plata y 12 All Star, aunado a finalizar con 3.174 hits (17 de todos los tiempos en MLB), 511 jonrones (25), 627 dobles (13), 1.881 empujadas (13) y una línea vitalicia de .306/.382/.518 con un OPS de .900 en 21 años de trayectoria en las Grandes Ligas.

#EnVideo| "¡ESTAMOS EN LAS OLIMPIADAS!, comparte con la fanaticada Miguel Cabrera. No solo clasificamos a las semifinales del @wbcbaseball VAMOS A LOS ÁNGELES, ARRIBA VENEZUELA"



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Además, la leyenda de los Miami Marlins y Detroit Tigers es el único jugador en la historia que ha participado en las cinco primeras ediciones del Clásico Mundial (2006, 2009, 2013, 2017 y 2023) y el segundo máximo jonronero en la historia del torneo con 6 vuelacercas, solo superado por el cubano Alfredo Despaigne (7).

Sus estadísticas de por vida en el Clásico son: 25 partidos jugados, 22 hits, 6 jonrones, 15 carreras remolcadas, 15 anotadas y .250 de promedio de bateo.

"Me emociona formar parte de un equipo que va a contar con los mejores jugadores que están representando a nuestro país. Yo voy a estar allí con ellos, aupándolos y ayudándolos de cualquier forma. Voy a aportarle al equipo venezolano en cualquiera de los roles que el manager decida", dijo Cabrera antes del Clásico.

Shohei Ohtani encontrándose con Miguel Cabrera y viendo si su bate se le pega al talento del venezolano

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"Este juego es físico, pero es mental. Tienes que confiar en el talento y jugar con intensidad, sin dejar que las estadísticas te abrumen durante el partido. Mi labor será que aprendan a 'bajarle el ritmo' al juego", aseguró.

La posibilidad de que Venezuela y República Dominicana jueguen en una hipotética final aún está viva, y Cabrera siempre ha sido enfático en decir que ambos equipos comparten una rivalidad sana.

"Es una rivalidad muy sana... es un juego que todo el mundo está esperando. Tengo una relación buenísima con los dominicanos; Albert (Pujols) es uno de esos amigos que te regala el béisbol".

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