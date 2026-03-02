Así fue el recibimiento del catcher de Yankees Austin Wells por la selección de República Dominicana

Austin Wells jugará con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, a pesar de haber nacido en Scottsdale, Arizona. El receptor de los New York Yankees representará e este país por la ascendencia dominicana por parte de su madre, Michelle, que fue jugadora de volleyball.

Wells fue uno de los últimos en incorporarse a la concentración de la selección que dirige Albert Pujols en Miami. Saludó a todos sus compañeros, uno por uno, y recibió el afecto de cada uno de ellos, a pesar de que el receptor no domina bien el español.

"Dominicano y ya", dijo Wells, a las redes sociales de la selección, con una profunda sonrisa que delata que está pasando por un buen momento en su carrera.

El punto débil de la selección dominicana en todos los Clásicos Mundiales ha sido la receptoría, pero esta vez tienen un gran respaldo con Wells, Agustín Ramírez y Carlos Santana que podría ocupar esa posición en caso de alguna emergencia.

El reglamento del Clásico Mundial indica que un jugador no debe haber nacido en el país para poder representarlo. Basta con tener un familiar cercano en su línea sanguínea que tenga esa nacionalidad para poder jugar.

Austin Wells is greeted by manager Albert Pujols and his World Baseball Classic teammates as he arrives in the Dominican Republic pic.twitter.com/5UYiGDwk28 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) March 1, 2026

Manny Machado, el estelar capitán de República Dominicana, tampoco nació en el país caribeño, pero tiene profundos vínculos con la isla. El tercera base nacido en Miami es uno de los jugadores que más lleva con orgullo la bandera de esa nación.

“Wells es un dominicano de segunda generación, el cual cumple con las reglas de elegibilidad para poder representar al país en el torneo", explicó hace meses Nelson Cruz, gerente general de la selección.

Gran representación de los Yankees en el Clásico Mundial 2026

En total, serán once los jugadores de los New York Yankees que estarán en el torneo de selecciones que comenzará esta semana.

Aaron Judge representará como capitán a Estados Unidos, al igual que David Bednar. Wells, Camilo Doval y Amed Rosario estarán con República Dominicana; Jazz Chisholm Jr. y Brendan Beck con Gran Bretaña; Elmer Rodríguez y Fernando Cruz con Puerto Rico; José Caballero con Panamá y el novato Harrison Cohen con Israel.

"Ante todo, creo que es algo fantástico para nuestro deporte. Es una exhibición increíble. Creo que la expectación este año está en su apogeo. Creo que nunca ha sido tan grande. Creo que mucha gente está emocionada. Tengo muchas ganas de verlo", dijo Boone la semana pasada sobre el Clásico.

"Dicho esto, no significa que no haya cierta inquietud ni mucha expectación, obviamente, por tener tantos chicos participando. Pero también creo que obliga a los chicos a estar preparados, a asegurarse de hacer todo lo necesario durante la pretemporada para estar en una buena posición para rendir, pero también para mantenerse sanos durante todo el año", añadió.

Más contenido de los New York Yankees